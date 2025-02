Co Polaków irytuje w influencerach? Nowe badanie pokazuje, czego nie tolerujemy

Na pytanie, co wpłynęło na usunięcie jakiegoś influencera lub influencerki z listy obserwowanych kont, największe grono respondentów wymieniło dyskryminujące wypowiedzi, wulgaryzmy i treści o charakterze seksualnym. Przy czym ciekawe jest to, jakie powody akcentują poszczególne grupy społeczne. Pokolenie Z najczęściej wskazywało na dyskryminację grup społecznych, milenialsi – na treści nacechowane seksualnie, a osoby w wieku powyżej 45. roku życia – na wulgaryzmy.

„To badanie to nasz wkład w dyskusję o przyszłości branży. Mamy nadzieję, że jego wyniki przyczynią się do opracowania i wdrożenia nowych standardów, które zapewnią większą transparentność, etykę i odpowiedzialność w działaniach influencerów i marek” – mówi Paweł Gala, CEO Wavemaker (grupa mediowa GroupM).

Co ciekawe – w badaniu zadano również pytanie, o to, czy komercyjna współpraca z influencerami może być zagrożeniem dla marek. Widać tu wyraźną różnicę zdań. 40 procent ankietowanych uznało, że to „raczej bezpieczny” kanał komunikacji dla marek. Zupełnie inaczej patrzą na to marketingowcy pracujący z influencerami: 65 procent z nich ocenia ten kanał komunikacji jako „raczej ryzykowny” lub „bardzo ryzykowny”. Chodzi przede wszystkim o ryzyko wywołania kryzysów wizerunkowych – ten lęk jest wręcz powszechny u marketingowców, bo na to ryzyko wskazało 82 procent ankietowanych.