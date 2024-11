Spięcie między miliarderami: firma Elona Muska pozwana. Poszło o pieniądze

Miliarderzy Elon Musk i Bernard Arnault dobrze się znają – obydwaj panowie wielokrotnie się ze sobą spotykali. Ostatnio jednak technologiczny gigant i właściciel platformy X naraził się kierującemu koncernem LVMH Arnaultowi, przez co ten ostatni pozwał go do sądu. Czego dotyczy spór?

Platforma X pozwala przez spółki Bernarda Arnaulta

Od pewnego czasu europejskie sądy są areną starć między krajowym firmami medialnymi a globalnymi cyfrowymi gigantami. Autorem najnowszego pozwu jest miliarder Bernard Arnault, najbogatszy Europejczyk.

Arnault kontroluje koncern LVMH, największe na świecie przedsiębiorstwo działające w branży luksusowej. Z majątkiem o wartości około 170 miliardów dolarów 75-letni Francuz plasuje się obecnie na piątym miejscu na listach najbogatszych ludzi na świecie „Bloomberga” i „Forbesa”.

Bernard Arnault to nie tylko gigant branży luksusowej, ale również medialnej. Należą do niego znane francuskie tytuły jak „Le Parisien”, „Le Figaro”, „Le Monde”, „Courrier International” czy „Le Nouvel Obs”, a także francuska edycja serwisu internetowego HuffPost (dawniej: The Huffington Post).