Na czym polega „fałszywa produktywność”? Sprowadza się ona do stosowania najrozmaitszych trików, których celem jest pokazanie przełożonemu, że w danym momencie jesteśmy zajęci pracą, choć w rzeczywistości jest to nieprawdą.

O zjawisku zaczęło się mówić, kiedy wielu pracowników przeszło na pracę zdalna lub hybrydową. Zdarzało się, że w ramach „fałszywej produktywności” pracownicy używali takich technologicznych „pomocy” jak symulatory ruchów myszki komputerowej.

Kto odpowiada za rozwój zjawiska „fałszywej produktywności”?

Z ankiety firmy Workhuman wynika, że większość, bo 67 procent respondentów zadeklarowało, iż nie udaje swojej aktywności w pracy. Z drugiej strony aż 48 procent menedżerów stwierdziło, że „fałszywa produktywność” jest w ich zespołach na porządku dziennym.

Okazuje się jednak, że za to zjawisko w dużej mierze odpowiadają sami szefowie. Do udawania pracy przyznało się 38 procent menedżerów wyższego szczebla oraz 37 procent ogółu respondentów na stanowiskach kierowniczych. To nieco więcej niż w przypadku szeregowych pracowników, z których 32 procent przyznało się do „fałszywej produktywności”.

Jakie są przyczyny „fałszywej produktywności”? Autorzy badania wskazują na toksyczną kulturę organizacyjną, a także niepokój dotyczący tego, że niezależnie od ilości pracy zawsze jest coś jeszcze do zrobienia. Problem jest powszechny: z osobnego raportu Workhuman wynika, że niepokój ten odczuwa aż 83 procent respondentów.

Zdaniem ekspertów winne jest też przekonanie wielu pracowników (zwłaszcza zdalnych i hybrydowych), że muszą być ciągle dostępni. Dotyczy to zwłaszcza organizacji, w których stosuje się różne formy kontroli czasu pracy.