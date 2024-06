Raport: Zadowolony jak Polak. Światowa czołówka w globalnym badaniu emocji

Czytaj więcej Moda Dobrze znana Polkom europejska marka odzieżowa wraca. Zmieni jednak nazwę Znana francuska marka odzieżowa, która nie tak dawno miała sieć sklepów w polskich centrach handlowych, wróci w nowej odsłonie. Nowy właściciel wskrzesił ją, ale zmodyfikował też jej nazwę.

Na początek wniosek ogólny: po okresie zapaści w czasie pandemii, „indeks pozytywnych doświadczeń”, wskaźnik opracowany przez firmę Gallup, dotyczący nastrojów mieszkańców krajów biorących udział w badaniu, konsekwentnie rośnie i w tym roku wrócił do poziomów notowanych ostatnio przed pandemią.

Co ciekawe: dużo szybciej do nastroju sprzed pandemii wrócili ludzie młodzi, przed 30-tką. Wzrost ogólnego wskaźnika, jak podkreślają autorzy raportu, to w dużej mierze zasługa poprawy nastrojów właśnie w tej grupie badanych.

Z tegorocznej edycji raportu Gallupa płyną dla Polaków pozytywne wnioski. W liczącym 11 pozycji rankingu krajów o najniższym współczynniku negatywnych doświadczeń uplasowaliśmy się na wysokiej, piątej pozycji. Wyprzedzają nas jedynie Wietnam, Kazachstan, Kirgistan i Tajwan. Za Polską uplasowały się z kolei Uzbekistan, Mongolia, Malezja, Rosja, Kosowo i Estonia.

Polska znalazła się też w ścisłej czołówce społeczeństw, których członkowie nie odczuwają smutku (miejsce trzecie w globalnym zestawieniu, wyżej tylko Kosowo i Tajwan) oraz bólu fizycznego (miejsce trzecie, przed Polską Wietnam i ChRL).

Autorzy raportu podkreślają jednak, że niewielkiej ilości negatywnych doświadczeń wcale nie musi towarzyszyć automatycznie duża ilość tych pozytywnych. Aby doprecyzować raport, stworzyli więc ranking szeregujący kraje o najwyższych współczynnikach pozytywnych doświadczeń. W tym przypadku czołowa dziesiątka wygląda zupełnie inaczej, dodajmy też, że nie ma w tym gronie Polski.