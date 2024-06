Be Camaïeu będzie właściwie drugą, damską kolekcją odzieży w ramach marki Celio, która jak dotąd specjalizowała się wyłącznie w odzieży męskiej. Celio, która posiada 320 sklepów we Francji, zamierza wzbogacić 50 z nich o kolekcję Be Camaïeu.

W ramach wskrzeszenia Camaïeu powstanie ponadto kilkanaście nowych sklepów we Francji i Belgii, które będą zatrudniać około 50 osób. Dwa z tych sklepów będą zawierać wyłącznie damską kolekcję sygnowaną Be Camaïeu. Ruszy również sklep internetowy. Sprzedaż wyrobów Be Camaïeu ma rozpocząć się 29 sierpnia tego roku.

Be Camaïeu — nowe wcielenie popularnej marki odzieżowej

Marka Camaïeu powstała w 1984 roku. W dziedzinie mody była jednym z najbardziej znanych towarów eksportowych Francji. Niestety, pod koniec ubiegłej dekady zaczęła borykać się z problemami finansowymi.

Marka otrzymała szansę na podniesienie się z kryzysu w 2020 roku, kiedy kupiła ją firma La Financière Immobilière Bordelaise, działająca w branży nieruchomości. Branżowi eksperci krytykowali jednak plan ożywienia marki przez nowego właściciela — mieścił się on dosłownie na jednej stronie. Piętrzące się problemy w okresie pandemii pogorszyły dodatkowo już i tak nienajlepszą kondycję Camaïeu.

Długi marki wzrosły do 240 milionów euro. W 2022 roku Camaïeu ogłosiła bankructwo i przeszła w stan likwidacji. Wszystkie aktywa przeznaczono na spłatę części gigantycznego zadłużenia.

W grudniu 2022 roku za kwotę 1,8 miliona euro Camaïeu kupiła wiodąca francuska marka odzieży męskiej Celio, która powstała w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Firma nabyła prawa do loga, nazw należących do marki, a także domen internetowych Camaïeu. Transakcja nie obejmowała jednocześnie sklepów stacjonarnych marki i jej pracowników.