Polacy należą do najmniej zestresowanych, a zarazem najmniej zaangażowanych pracowników w Europie – tych oraz kilku innych wniosków dostarcza najnowsze badanie, które przeprowadzono wśród respondentów z Europy i reszty świata. Raport z globalnego badania opublikowała amerykańska firma Gallup.

Polski pracownik: nie czuje stresu, nie chce zmieniać pracy

Spośród 38 krajów Europy Polacy znaleźli się w ogonach kilku rankingów dotyczących między innymi zaangażowania w pracy, ale też doświadczania stresu, złości i smutku w pracy. Takie wnioski płyną z globalnego raportu Gallupa pod tytułem „State of the Global Workplace. The Voice of The World’s Employees”. W ankietach, które zrealizowano w gronie pracowników w wieku od 15 lat w górę, wzięli udział również respondenci z Polski.

Jeżeli chodzi o zaangażowanie w pracy, zadeklarowało je zaledwie 10 procent badanych Polaków, co dało Polsce 32. miejsce w Europie. Niżej uplasowali się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Luksemburga i Francji, zaś najbardziej zaangażowanymi pracownikami okazali się Rumuni, Albańczycy i Islandczycy.

Polacy wydają się też niezbyt stresować w pracy – zadeklarowało to 30 procent respondentów.. W rankingu dotyczącym tego aspektu w Europie znaleźliśmy się na 31. pozycji. Mniej codziennego stresu od Polaków doświadczają jedynie Szwajcarzy, Holendrzy, Estończycy, Łotysze, Litwini i Duńczycy, zaś najwięcej w Europie – Brytyjczycy, Maltańczycy i Grecy.