Krótko mówiąc, okazało się to, co wielu ekspertów podkreślało już od jakiegoś czasu – że choć sztuczna inteligencja faktycznie jest inteligentna, to wciąż nie jest w stanie rozróżnić prawdziwych informacji i kontekstu, a także rzeczy prawdopodobnych od tych, które nie są po prostu możliwe.

„Slop”: śmieciowe treści tworzone przez AI zalewają sieć

W rozmowie z „The New York Times” Kristian Hammond – dyrektor Center for Advancing Safety of Machine Intelligence na Northwestern University – zauważył, że jednym z głównym problemów jest to, iż sztuczna inteligencja nierzadko przedstawia nam informacje jako ostateczną odpowiedź, a nie podpowiedź. A to zwiększa ryzyko dezinformacji. „To do użytkownika, który zadał pytanie, należy sprawdzenie, czy informacje i źródła dostarczone przez sztuczną inteligencję są prawdziwe” – podkreślił.

Zdaniem ekspertów, w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, „slop” już wkrótce może stać się równie popularny co „spam” – doskonale nam znane zjawisko, mające mniej więcej takie samo pochodzenie.

Ze względu na wzrost popularności treści, które można nazwać „slopem” oraz to, że mogą one przekształcić Internet i media społecznościowe w przestrzeń wypełnioną botami i nieskończoną liczbą treści – nierzadko fałszywych – generowanych przez sztuczną inteligencję, coraz więcej firm stara się rozprawić z problemem.

Giganci tacy jak Google, Meta i Microsoft, zaczynają szkolić swoje systemy pod kątem rozpoznawania treści generowanych przez AI – planują między innymi wdrożyć złożone algorytmy i systemy, które będą wyszukiwać oraz filtrować treści należące do „slopu”. Wydaje się jednak, że jesteśmy narazie na samym początku tej drogi.