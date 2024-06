XVI-wieczny zabytek z Polski wyróżniony. Pokonał rywali z całego świata

Siedziba Książnicy Stargardzkiej, która niedawno została poddana renowacji, została dostrzeżona przez Irlandzki Królewski Instytut Architektów (RIAI), który każdego roku – spośród prac renomowanych pracowni z całego świata – wybiera najbardziej wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury. W prestiżowym plebiscycie konkurują ze sobą cenione pracownie z całego świata, a oceniający w nim jurorzy zwracają uwagę przede wszystkim na innowacyjność rozwiązań oraz kunszt architektoniczny.

Książnica Stargardzka: projekt nominowany do nagrody irlandzkiego Królewskiego Instytutu Architektów

W 2023 roku na liście nominowanych do prestiżowej nagrody przyznawanej przez Irlandzki Królewski Instytut Architektów (RIAI) znalazł się projekt Książnicy Stargardzkiej autorstwa pracowni BiASTUDIO i Kokon Studio. Co istotne, projekt jako jedyny reprezentował w tym konkursie Polskę.

Tomasz Lazar

„Przekornie muszę stwierdzić, że w naszej pracowni przewidzieliśmy tę nominację. Rozmawiając o tym projekcie, wielokrotnie żartowaliśmy, że jest on nieco... irlandzki. Pracując z Dominiką w Irlandii (red. Dominiką Biedunkiewicz – wspólniczką i żoną Gawła), mieliśmy możliwość z bliska przyjrzeć się pewnym rozwiązaniom architektonicznym, które dopiero teraz z poślizgiem docierają do Polski” – podkreśla Gaweł Biedunkiewicz z pracowni BiASTUDIO. „A trzeba przyznać, że ostatnimi czasy architekci z Irlandii dołączyli do elity światowego designu. Jak widać, doświadczenia te zaowocowały świetnym projektem” – dodaje.