Bunt generacji Z: ma dość chaosu na świecie. Nadchodzi epoka „nowych nihilistów”

Jak postrzegają świat „nowi nihiliści”? Z badań WGSN wynika, że 55 procent respondentów z grona trzydziestokilkuletnich milenialsów jest rozczarowanych tym, jak funkcjonuje współczesna demokracja. Badacze zauważają, że osób o tych poglądach jest więcej niż w gronie „boomersów” i przedstawicieli pokolenia X, kiedy oni sami byli w tym samym wieku, co współcześni milenialsi.

Jednocześnie ponad połowa osób z generacji Z (czyli w wieku 16-25 lat) odczuwa smutek, stres, bezradność, brak nadziei oraz poczucie winy za zmiany klimatyczne. Ponad 45 procent z nich przyznaje też, że zmiany te mają negatywny wpływ na ich codzienne życie.

W jaki sposób „Nowi nihiliści” radzą sobie z tym wszystkim? Uciekają od zgiełku i chaosu współczesnego świata. Nie mają też złudzeń, że funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości ma szczególny sens. „Stracili nadzieję na to, że rządy oraz instytucje są w stanie cokolwiek naprawić, szukają więc ukojenia, odcinając się od świata” – czytamy w raporcie WGSN.

Grupę tę interesują takie alternatywne teorie jak kapitalizm regeneracyjny czy zjawisko „kultury chaosu”. „Nowi nihiliści” sięgają też po literaturę, filmy i seriale z gatunku hopepunk, których fabuła jest osadzona w dystopijnym świecie, jednak niesie ze sobą pewną nadzieję. Ich terapią bywa też ucieczka w świat gier, a niekiedy sięgają też po środki psychoaktywne.

„Nowi nihiliści” generacja Z ucieka od mainstreamu

Czy „nowi nihiliści” to cyniczni i bierni obserwatorzy świata? Nie do końca. Zdaniem autorów raportu to raczej refleksyjni outsiderzy i nonkonformiści, którzy nie zamierzają podążać ścieżkami wytyczonymi przez normy społeczne ani spełniać oczekiwań, jakie ma wobec nich współczesne społeczeństwo.

Zamiast tego, zrzucają oni z siebie pełną, trudną do zniesienia odpowiedzialność za losy świata. W zamian tworzą własne definicje szczęścia i sukcesu, a także własne zasady, którymi kierują się w życiu.