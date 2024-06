Martin Shkreli, który jest bodaj najbardziej nielubianym milionerem w Stanach Zjednoczonych, znów ma kłopoty. Zarzuca się nielegalne skopiowanie jedynego istniejącego egzemplarza dwupłytowego albumu rapowego zespołu Wu Tang Clan pod tytułem „Once Upon a Time in Shaolin”, którego wartość wynosi ponad cztery miliony dolarów.

„Pharma Bro” w tarapatach. Kim jest biznesmen Martin Shkreli?

Martin Shkreli jest twórcą i byłym prezesem koncernu farmaceutycznego Turing Pharmaceuticals. Ze względu na młody wiek, a także bezwzględne metody w dążeniu do sukcesu w branży farmaceutycznej, do 41-latka przylgnął przydomek „Pharma Bro”.

Shkreli to również fan hip hopu. W 2015 roku za dwa miliony dolarów kupił jedyny istniejący egzemplarz albumu zespołu Wu Tang Clan pod tytułem „Once Upon a Time in Shaolin”, który trafił dzięki temu do Księgi rekordów Guinnesa jako najdroższe dzieło muzyczne w historii.

Po aferze z 2018 roku, kiedy wyszły na jaw oszustwa finansowe milionera, Shkreli musiał przekazać album władzom federalnym, aby spłacić część długów inwestorom, których oszukał.