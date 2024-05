Ozempic to lek, który może mieć ogromny wpływ na światową gospodarkę. Obawy czuje między innymi branża spożywcza oraz gastronomia, bo klienci ze zmniejszonym apetytem mogą rzadziej sięgać po przekąski czy chodzić do restauracji. Do grona branż, które odczuwają „efekt Ozempicu”, dołącza kolejna.