Czy pieniądze dają szczęście? Zaskakujące wyniki badań wśród najbiedniejszych

Ludność rdzenna zamieszkuje zakątki całego świata. Takie społeczności występują w niemal 70 krajach świata i jest jej łącznie około 300 milionów. Choć ludność rdzenna stanowi zaledwie około 6 proc. światowej populacji, jednocześnie stanowi ona także aż 1/3 spośród 900 milionów najbiedniejszych mieszkańców terenów wiejskich.

Reklama

Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, dochody tej grupy są znacznie niższe niż dominującej większości. Jak przekłada się na poziom ich zadowolenia z życia?

Badanie: czy pieniądze dają szczęście?

Podczas gdy stereotypowo uważa się, że ludzie żyjący w krajach o wysokich dochodach zazwyczaj deklarują wyższy poziom zadowolenia z życia niż osoby mieszkające w krajach o niskich dochodach, przeprowadzone przez ekspertów hiszpańskiego Instytutu Nauki o Środowisku i Technologii, Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) badanie wskazuje, że ludność rdzenna, prowadzi bardzo satysfakcjonujące życie, mimo niskich dochodów. Wnioski z badania wskazują, że nieprawdą jest, iż tylko w bogatych społeczeństwach ludzie mogą być szczęśliwi – zaznaczają eksperci.

Czytaj więcej Społeczeństwo Wypalona generacja Z: dwudziestolatkowie są zmęczeni i chcą zmienić pracę Generacja Z czuje się w pracy zmęczona i wypalona – wynika z międzynarodowego raportu firmy Jabra. Badania pokazują, że ponad połowa pracowników z pokolenia Z przyznaje się do tego, iż czuje się wypalona zawodowo.

W badaniu, z którego wnioski opublikowane zostały w czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences”, udział wzięło 2966 osób należących do społeczności tubylczych i lokalnych w 19 miejscach na całym świecie. Jedynie 64 proc. respondentów z tej grupy zadeklarowało, że posiada jakiekolwiek dochody. „Co zaskakujące, wiele populacji o bardzo niskich dochodach zgłasza bardzo wysoki poziom zadowolenia z życia. Można porównać to do wyników z krajów bogatych” – zaznacza w opisie badania Eric Galbraith, badacz w ICTA-UAB, główny autor badania.