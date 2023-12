Badanie Haleon Pain Index wskazuje także, że polscy respondenci chcą, by społeczeństwo bardziej akceptowało i wspierało osoby zmagające się z bólem. Takiego zdania jest 69 proc. Polaków. W naszym kraju to kobiety (58 proc.) częściej niż mężczyźni (46 proc.) twierdzą, że osoby doświadczające bólu są nierówno traktowane.

Zwiększająca się skłonność do marginalizowania osób zmagających się z dolegliwościami zdrowotnymi i malejąca tolerancja wobec bólu jest niepokojąca. Co możemy zrobić w tej kwestii?

Jak zauważa Justyna Ciępka, dyrektorka zarządzająca Haleon w Centralnej i Wschodniej Europie, „konieczna jest zmiana w społeczeństwie – w podejściu pracowników ochrony zdrowia oraz szerzenie świadomości, że każdy odczuwa ból w inny sposób”. „Jako firma mająca w swoim portfolio leki przeciwbólowe dostarczamy naszym pacjentom nie tylko wysokiej jakości produkty na ich dolegliwości, ale również naszą ekspertyzę w tym obszarze – wszystko po to, aby lepiej rozumieć potrzeby pacjentów zmagających się z bólem” – podkreśla.

60 procent POlak

Zdaniem 81 proc. Polaków lekarze powinni mieć większą wiedzę na temat indywidualnych różnic w odczuwaniu bólu przez pacjentów. Dla porównania – w skali światowej taką opinię ma o 12 proc. mniej ankietowanych. Co to oznacza? Sugeruje to miedzy innymi, że w naszym kraju potrzebna jest dalsza edukacja zdrowotna oraz bardziej spersonalizowane podejście do pacjentów. 73 proc. respondentów Haleon Pain Index uważa także, że również farmaceuci powinni posiadać większą wiedzę w tym zakresie.

Czytaj więcej Materiał promocyjny Justyna Ciępka: Różne perspektywy dają najlepsze rozwiązania Szukamy ludzi, którzy myślą nieszablonowo, i chcemy tę różnorodność myślenia nieustannie zderzać ze sobą. W zespole, którym zarządzam, odpowiadającym za Europę Środkowo-Wschodnią, mamy 53 procent kobiet. Nie dlatego, że ktoś postawił taki cel. Te kobiety okazały się najlepszymi kandydatkami – mówi Justyna Ciępka, dyrektorka zarządzająca Haleon.

Eksperci wskazują, że szczególnie niepokojące jest to, iż ponad jedna trzecia społeczeństwa uważa, że odczuwanie bólu stało się swoistym tabu. „To oznacza, że osoby doświadczające bólu często ukrywają swoje cierpienie, obawiając się negatywnych reakcji otoczenia. To nie tylko problem indywidualny, ale także społeczny, który wymaga naszej uwagi i działania” – mówi Robert Buda, dyrektor medyczny w Haleon na Polskę i kraje bałtyckie. „To wyzwanie wymaga wspólnych działań pracowników ochrony zdrowia, farmaceutów oraz firm odpowiedzialnych społecznie, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie Polaków” - dodaje.