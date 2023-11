Justyna Ciępka: Różne perspektywy dają najlepsze rozwiązania

Materiał powstał we współpracy z firmą Haleon

Reklama

Czym jest dla pani luksus?

Justyna Ciępka: To przede wszystkim czas, zwłaszcza ten, który rezerwuję dla siebie. Jestem liderką, ale też matką, więc czas, który mogę poświęcić sobie, uważam za niezwykle cenny. Nie myślę o luksusie w kategoriach dóbr materialnych. Kiedyś przeczytałam mądre zdanie, że istotne jest nie tyle zarządzanie czasem, ile energią. To było dla mnie odkrywcze, bo wcześniej wydawało mi się, że chodzi o to, by być jak najbardziej efektywną w danym czasie. To jednak droga donikąd, co najwyżej doprowadzi nas do zmęczenia i wypalenia. Dlatego trzymam się żelaznej zasady: raz na kwartał biorę urlop, dbam też o weekendy dla rodziny – i dla siebie.

Popularność zdobyło ostatnio pojęcie work-life balance. Jak je pani definiuje?

JC: Wydaje mi się, że rozdzielanie tych dwóch obszarów staje się coraz trudniejsze. Zwłaszcza w erze pracy hybrydowej zaczęły się one przenikać. Dla mnie kluczowe jest, by zadbać o obie te sfery i myśleć o tym, co jest najważniejsze dla mnie, dla mojej rodziny, dla współpracowników. Staram się ustawić te obszary tak, abym w każdym z nich była w stanie zadbać o to, co najistotniejsze.