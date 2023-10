Bunt miast przeciw influencerom. Restauracje i muzea nie chcą ich u siebie

Ostatnie kilka lat dla instagramerów, youtuberów i tiktokerów to okres wielkiego prosperity. Według raportu firmy PQ Media globalne wydatki marek na marketing wyniosły 29 miliardów dolarów w 2022 roku, a w tym roku powinny osiągnąć 34 miliardy dolarów.

Influencerzy stają się potężną gałęzią gospodarki – mają ogromną widownię i, co ważniejsze, są w stanie przekonywać swoich fanów by kupowali reklamowane produkty lub usługi. To jednak nie oznacza, że influncerzy, choć uwielbiani przez „followersów”, zawsze budzą jedynie pozytywne emocje.

Restauracje, bary i miasta mają dość influencerów

Nie sposób wróżyć zmierzch zjawiska influencerów, ale w wielu miejscach widać coraz mniejszą sympatię dla nich. Twórcy internetowi bywają wypraszani z popularnych miejsc w wielu miastach, zwłaszcza tych, które są chętnie odwiedzane przez turystów.

Najczęściej chodzi o zamieszanie, które powodują influencerzy swoją wizytą. Są hałaśliwi, mają aparaty fotograficzne, kamery czy statywy i zajmują sporo miejsca. Niekiedy urządzają sesje zdjęciowe i kręcą filmiki, przeszkadzając tym, którzy chcieliby spokojnie napić się kawy, zjeść czy zwiedzić jakąś atrakcję turystyczną.