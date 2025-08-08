Aktualizacja: 08.08.2025 13:56 Publikacja: 08.08.2025 12:35
„Ta restauracja umiejętnie tworzy warstwy smaków i tekstur poprzez zróżnicowane temperatury i kreatywne kombinacje, przy użyciu lokalnych składników” – napisali inspektorzy przewodnika kulinarnego Michelin.
Foto: MINIMAL/Facebook
„Minimal” to nazwa lodziarni w mieście Taichung na Tajwanie, która jako pierwszy i jak dotąd jedyny lokal tego rodzaju na świecie zyskał wyróżnienie w postaci gwiazdki w kulinarnym przewodniku Michelin. Co decyduje o wyjątkowości serwowanych w Minimal mrożonych specjałów – i co skłoniło autorów prestiżowego przewodnika do przyznania tajwańskiej lodziarni wyróżnienia, o którym marzy wielu szefów kuchni na całym świecie?
Autorzy słynnego przewodnika kulinarnego Michelin opublikowali w tym roku kolejną jego edycję dla Tajwanu. Po raz pierwszy w historii tego cenionego przez międzynarodowe grono smakoszy przewodnika znalazła się w nim lodziarnia, którą uhonorowano prestiżową gwiazdką Michelin.
Mowa o lodziarni „Minimal”, znajdującej się w centralnej części miasta Taichung na Tajwanie. Wcześniej lokal zdobył wyróżnienie Bib Gourmand w przewodniku Michelin, świadczące o tym, że w ocenie inspektorów lodziarnia oferuje doskonałą jakość swoich wyrobów w stosunkowo przystępnej cenie. W 2024 roku przyszedł czas na pierwszą gwiazdkę.
„»Minimal« wyróżnia się jako coś więcej niż tylko cukiernia czy lodziarnia. Skupiając się na lodzie i lodach, ta restauracja umiejętnie tworzy warstwy smaków i tekstur poprzez zróżnicowane temperatury i kreatywne kombinacje, przy użyciu lokalnych składników z Tajwanu” – czytamy w uzasadnieniu decyzji inspektorów Michelin o przyznaniu gwiazdki tajwańskiej lodziarni.
Szefem kuchni oraz założycielem lodziarni „Minimal” jest Arwin Wan, który wcześniej kreował desery w wyróżnionej gwiazdką Michelin restauracji „Sur” w Taichungu. Pierwotnie ofertę „Minimal” tworzyło przede wszystkim menu degustacyjne zawierające mrożone specjały przyrządzane w oparciu o najróżniejsze metody – od klasycznych sorbetów po lody schładzane ciekłym azotem. Niedawno Wan zrezygnował jednak z tego menu i obecnie po prostu serwuje lody.
„W czerwcu świętowaliśmy 4. rocznicę istnienia” – napisał niedawno Wan na Instagramie. „Miniony rok był dla nas niezwykły. Zakończyliśmy ofertę degustacyjną i wróciliśmy do korzeni, koncentrując się wyłącznie na lodach rzemieślniczych. Otrzymaliśmy również wyróżnienie Michelin. Czy powinniśmy wykorzystać tę nagrodę i zmienić kierunek, by stać się tym, czego oczekuje od nas świat? Moje ambicje nie zmieniły się z powodu gwiazdki Michelin. Dla mnie nie ma różnicy między menu degustacyjnym a kubkiem lodów, to po prostu inne doświadczenie, a ja wolę czystość lodów” – napisał Arwin Wan na Instagramie.
Ta zmiana może go kosztować utratę gwiazdki w kolejnej edycji przewodnika Michelin – inspektorzy niechętnie patrzą na zmiany formatu lokali. Arwin Wan przekonuje jednak, że to świadoma i przemyślana decyzja. „Zawsze chciałem sprzedawać lody. Oferowanie menu degustacyjnego było tymczasowym rozwiązaniem, dzięki niemu mogłem eksplorować różne smaki i badać możliwości, które dają desery mrożone. Nauczyłem się bardzo dużo, co przekłada się na moje umiejętności tworzenia lodów. Utrzymanie menu degustacyjnego wymagałoby ode mnie poświęcenia zbyt dużej ilości czasu i energii. Wolę spędzić więcej czasu na tworzeniu lodów” – opowiada Wan w rozmowie z CNN.
Bezprecedensowe wyróżnienie przez organizację Michelin Guide dla lodziarni świadczy o kierunku, jaki obrali twórcy słynnego przewodnika. Jak widać, na gwiazdkę mogą zasłużyć już nie tylko najlepsze restauracje na świecie, koncentrujące się na menu degustacyjnym czy wytrawnych potrawach à la carte, ale również lokale specjalizujące się w deserach – w tym lodziarnie.
„Doskonałe desery są w modzie” – podkreślają swój werdykt autorzy przewodnika Michelin, dodając, że współcześnie coraz większe grono smakoszy chce poznawać świat deserów, a także lodów o wyrafinowanych smakach.
„Ci ludzie pragną spędzić całe godziny na doświadczaniu tego, co kochają, jeżeli tylko jest to dobre” – dodają autorzy przewodnika. „»Minimal« świetnie się w tym sprawdza. Odważnie postanowiliśmy więc przyznać jedną gwiazdkę – dlaczego nie?” – podsumowują swój werdykt.
„Lody powstają tylko z czterech składników – z tłuszczu, białka, cukru i wody. Moim celem jest przeanalizować każdy składnik i wykorzystać go do maksimum, by uzyskać idealny smak, bez dodawania czegokolwiek” – przekonuje Arwin Wan w rozmowie z CNN.
Wydawca przewodnika kulinarnego Michelin od niedawna skupia się nie tylko na branży gastronomicznej. Swoją działalność poszerzył też o kolejną branżę. Autorzy przewodnika zaczęli przyznawać klucze dla najlepszych hoteli na świecie – to odpowiedniki gwiazdek zarezerwowanych dla lokali gastronomicznych.
