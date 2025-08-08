„Minimal” to nazwa lodziarni w mieście Taichung na Tajwanie, która jako pierwszy i jak dotąd jedyny lokal tego rodzaju na świecie zyskał wyróżnienie w postaci gwiazdki w kulinarnym przewodniku Michelin. Co decyduje o wyjątkowości serwowanych w Minimal mrożonych specjałów – i co skłoniło autorów prestiżowego przewodnika do przyznania tajwańskiej lodziarni wyróżnienia, o którym marzy wielu szefów kuchni na całym świecie?

Jedyna na świecie lodziarnia z gwiazdką Michelin

Autorzy słynnego przewodnika kulinarnego Michelin opublikowali w tym roku kolejną jego edycję dla Tajwanu. Po raz pierwszy w historii tego cenionego przez międzynarodowe grono smakoszy przewodnika znalazła się w nim lodziarnia, którą uhonorowano prestiżową gwiazdką Michelin.

Mowa o lodziarni „Minimal”, znajdującej się w centralnej części miasta Taichung na Tajwanie. Wcześniej lokal zdobył wyróżnienie Bib Gourmand w przewodniku Michelin, świadczące o tym, że w ocenie inspektorów lodziarnia oferuje doskonałą jakość swoich wyrobów w stosunkowo przystępnej cenie. W 2024 roku przyszedł czas na pierwszą gwiazdkę.

„»Minimal« wyróżnia się jako coś więcej niż tylko cukiernia czy lodziarnia. Skupiając się na lodzie i lodach, ta restauracja umiejętnie tworzy warstwy smaków i tekstur poprzez zróżnicowane temperatury i kreatywne kombinacje, przy użyciu lokalnych składników z Tajwanu” – czytamy w uzasadnieniu decyzji inspektorów Michelin o przyznaniu gwiazdki tajwańskiej lodziarni.