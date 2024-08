Dla mnie ten medal ma ogromne znaczenie, w zasadzie podwójne – zdobyłam go nie tylko jako sportowiec, cieszę się, że mogłam go zdobyć także jako żołnierz Wojska Polskiego - powiedziała w rozmowie z Eurosportem Aleksandra Mirosław, która we wspinaczce sportowej zdobyła dla Polski pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. - To dla mnie nierealne, mam emocjonalny rollercoaster - podkreśliła natomiast Aleksandra Kałucka, która w tej samej konkurencji zdobyła dla naszego kraju brąz.