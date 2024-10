Szef kuchni z gwiazdkami Michelin łamie tabu. Bezdomni jako kelnerzy i kucharze

„Naszym celem jest podniesienie kwalifikacji osób bezdomnych poprzez oferowanie im konkretnych możliwości znalezienia pracy w przyjaznym, wspierającym środowisku” – dodaje szef kuchni.

Zdaniem założycieli restauracji zatrudnianie osób bezdomnych w restauracjach to również dobry sposób na zażegnanie kryzysu w gastronomii, z którym nadal zmagają się lokale zarówno na Wyspach, jak i w całej Europie. Trzecim celem działania „Home Kitchen” jest odczarowanie wizerunku, jaki przylgnął do osób w kryzysie bezdomności: że są to nieestetyczni, niezaradni życiowo ludzie, którzy w dodatku niezbyt garną się do pracy.

Simmonds planuje stworzenie sieci restauracji „Home Kitchen”. Dwie kolejne mają powstać w Brighton i San Francisco.