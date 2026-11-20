Materiał powstał we współpracy z marką NOHO

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Skąd decyzja o stworzeniu marki NOHO? Dlaczego nieruchomości luksusowe?

Tworząc NOHO, nie chcieliśmy budować kolejnej firmy deweloperskiej. Mieliśmy znacznie większą ambicję: zmienić sposób, w jaki w Polsce rozumie się nieruchomości luksusowe. Zauważyliśmy, że na polskim rynku pojęcie premium zostało sprowadzone do lokalizacji, architektury, materiałów czy ceny za metr kwadratowy. Oczywiście to wszystko ma znaczenie, ale dla nas było jedynie punktem wyjścia. Uważaliśmy, że od luksusowej nieruchomości należy oczekiwać zdecydowanie więcej, przede wszystkim tego, żeby realnie wpływała na jakość życia.

Interesowało mnie też podejście czołowych marek luksusowych. Warto zauważyć, że one nie sprzedają wyłącznie produktów. Tworzą wokół nich określony świat, emocje, doświadczenia, poczucie przynależności. Oferowana przez nie wartość wynika z konsekwentnej filozofii i rozumienia potrzeb klienta, a nie tylko z jakości samego produktu. Dlaczego więc nieruchomości miałyby funkcjonować inaczej? Przecież dom jest jedną z najważniejszych przestrzeni naszego życia. Tutaj odpoczywamy, budujemy relacje, spędzamy czas z rodziną, podejmujemy ważne decyzje. Jakość tego miejsca ma bezpośredni wpływ na naszą codzienność.

Dlatego stworzyliśmy NOHO Premium Lifestyle. To nie hasło reklamowe, ale filozofia, wokół której projektujemy nasze inwestycje. Architektura, design, sztuka, zieleń, prywatne przestrzenie dla mieszkańców, gastronomia i usługi mają tworzyć spójną całość. Każdy z tych elementów powinien dawać człowiekowi konkretną wartość. Nie dostosowaliśmy się do obowiązującej definicji premium, bo jest ona całkowicie zdewaluowana. Ciężko mi zrozumieć, dlaczego inni deweloperzy wprowadzają klienta w błąd i sprzedają wartości, których nie są w stanie dostarczyć. My zaproponowaliśmy własną, znacznie bardziej wymagającą definicję i tej wizji konsekwentnie się trzymamy.

Zrealizowaliście już pierwsze inwestycje. Mówicie też często o stylu życia – czym on dla was jest?

Dziś niemal każdy deweloper segmentu premium mówi o stylu życia, a to my zmieniliśmy rynek i pierwsi wprowadziliśmy tę narrację. Widzę coraz więcej projektów, które komunikują podobne rozwiązania, pokazują przestrzenie wspólne, obiecują wyjątkowe doświadczenia. To pokazuje, jak bardzo zmieniliśmy język całej branży. Tylko że dla mnie jest zasadnicza różnica między mówieniem o stylu życia a rzeczywistym jego projektowaniem.

NOHO od początku rozwijało kompleksowy model, w którym apartament stanowi część większego doświadczenia. Nie dodawaliśmy kolejnych udogodnień dlatego, że rynek zaczął ich oczekiwać. To właśnie wokół potrzeb przyszłych mieszkańców budowaliśmy nasze inwestycje. Dzisiaj widzimy, że konkurencja sięga po rozwiązania, które od lat rozwijamy. Nie mam z tym problemu. Jeśli nasze podejście inspiruje rynek, to znaczy, że obraliśmy właściwy kierunek. Natomiast powielenie pojedynczego rozwiązania nie oznacza jeszcze zrozumienia filozofii, która za nim stoi. Można zaprojektować salę kinową, siłownię czy coworking, ale bez poczucia estetyki, świadomości trendów, designu i tak ten efekt nie będzie odpowiadał standardom nieruchomości luksusowych. Dodatkowo, czy ktoś zastanowił się, jak mieszkańcy będą z nich korzystać? Czy odpowiadają na ich rzeczywiste potrzeby? Czy te przestrzenie są funkcjonalne, estetyczne, odpowiednio wyposażone i czy tworzą spójną całość z pozostałymi elementami inwestycji?

Dla nas Strefa Lifestyle nie jest katalogiem udogodnień, które można wpisać do folderu sprzedażowego. To część codzienności. W NOHO ONE w Warszawie zaprojektowaliśmy około 1500 m² prywatnej Strefy Lifestyle już w pierwszym etapie inwestycji. Mieszkańcy będą mieli dostęp do przestrzeni fitness, jogi, wellness, saun, sali kinowej, biblioteki, coworkingu, pokojów klubowych, muzycznych czy przestrzeni przeznaczonych do spotkań i rozrywki. Do tego dochodzą rozbudowane tereny zielone, sztuka, usługi i gastronomia. Nie chodzi jednak o to, żeby wymienić jak najwięcej funkcji. Istotne jest ich znaczenie. Jeżeli rano chcę zadbać o aktywność, mogę zrobić to blisko własnego apartamentu. Jeśli potrzebuję spokojnego miejsca do pracy, mam do dyspozycji coworking. Jeśli chcę spędzić wieczór z przyjaciółmi, nie muszę ograniczać się do własnego salonu. Jeśli potrzebuję odpoczynku, mogę skorzystać z przestrzeni wellness czy ogrodu. W ten sposób apartament staje się czymś więcej niż miejscem, do którego wraca się po całym dniu. Staje się centrum życia, które można organizować na własnych zasadach. Tutaj widać przewagę NOHO. Nie projektujemy kolejnych pomieszczeń tylko możliwości. Co więcej, nie kończymy na obietnicach. Mamy już zrealizowane inwestycje, w których mieszkańcy mogą korzystać z naszej filozofii. To dla mnie najważniejszy sprawdzian. Bo w segmencie luksusowym o pozycji marki nie decyduje to, co potrafi obiecać, ale to, co rzeczywiście dostarcza.

Jak pan definiuje luksus?

Największym luksusem jest możliwość życia tak, jak się chce. Nie chodzi wyłącznie o pieniądze, rzeczy czy prestiżowy adres. Ważne są czas, zdrowie, relacje, emocje i doświadczenia, które sprawiają, że jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z życia. Przez wiele lat luksus był zbyt mocno utożsamiany z posiadaniem. Tymczasem w pewnym momencie człowiek zaczyna rozumieć, że największą wartość mają rzeczy, których nie da się tak łatwo przeliczyć na pieniądze. To czas spędzony z najbliższymi, możliwość rozwijania własnych pasji, dbanie o zdrowie i spokój. Piękno, którym otaczamy się na co dzień. Wspomnienia i emocje, które pozostają z nami na długo. Z takiego myślenia wyrasta NOHO. Nie chodzi nam o to, żeby mieszkaniec korzystał ze wszystkich dostępnych przestrzeni. Ważne, żeby mógł wybrać te, które odpowiadają jego potrzebom, przyzwyczajeniom i zainteresowaniom. Dla jednego luksusem będzie poranny trening, sauna i chwila spokoju przed rozpoczęciem pracy. Dla innego – możliwość spotkania biznesowego w części coworkingowej, bez konieczności przemieszczania się po mieście, albo wieczór z przyjaciółmi, degustacja wina, koncert, film czy czas spędzony z dziećmi. Nie istnieje jeden uniwersalny przepis na szczęście, dlatego nie próbujemy narzucać jednego modelu życia. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może realizować własny.

To także bardzo praktyczne podejście. Funkcjonujemy obecnie w ogromnym tempie, a czas staje się jednym z najcenniejszych zasobów. Jeśli możemy ograniczyć codzienne dojazdy, ułatwić dostęp do usług, pracy, rekreacji czy gastronomii, zyskujemy więcej czasu na to, co sprawia nam przyjemność. Ogromne znaczenie ma dla mnie również otoczenie. Kontakt z zielenią, piękną architekturą, sztuką, starannie zaprojektowanymi wnętrzami wpływa na sposób, w jaki odbieramy przestrzeń. Chcemy, żeby mieszkańcy mogli doświadczać tego piękna każdego dnia, a nie tylko podczas wizyty w galerii, luksusowym hotelu czy restauracji.

I wreszcie relacje. Dzisiaj często mieszkamy obok siebie, ale się nie znamy. Tymczasem poczucie wspólnoty, możliwość spotkania drugiego człowieka, wspólnego spędzania czasu czy dzielenia zainteresowań jest niezwykle ważnym elementem dobrego życia. Dlatego projektujemy przestrzenie klubowe, miejsca spotkań, biblioteki, ogrody. One mają nie tylko określoną funkcję, ale również potencjał do tworzenia relacji. Oczywiście nie każdy potrzebuje tego samego poziomu integracji. Luksus polega także na zachowaniu prywatności i możliwości decydowania, kiedy chcemy być sami, a kiedy – wśród ludzi.

Współczesny luksus nie polega na nieustannym konsumowaniu kolejnych dóbr, ale na możliwości świadomego korzystania z życia. Nie chcemy, żeby mieszkańcy NOHO po prostu więcej posiadali. Chcemy, żeby mogli więcej przeżywać, doświadczać i czerpać satysfakcję z codzienności.

Jak się zmienia i czego obecnie oczekuje polski klient premium?

Polski klient nieruchomości luksusowych jest dzisiaj zdecydowanie bardziej świadomy niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. I moim zdaniem bardzo dobrze, bo rosnące oczekiwania klientów są jednym z najważniejszych czynników podnoszących poziom całego rynku. To ludzie, którzy znają świat. Dużo podróżują, bywają w najlepszych hotelach, restauracjach, prywatnych klubach, interesują się architekturą, sztuką i designem. Wiedzą, czym jest wysoki standard obsługi i jakie możliwości dają im dobrze zaprojektowane miejsca. Dlatego coraz trudniej zachwycić ich samą lokalizacją czy drogimi materiałami. Oni oczekują czegoś więcej, ponieważ mają już doświadczenie luksusu w innych obszarach swojego życia. Widzę też zmianę w sposobie, w jaki myślą o samym mieszkaniu. Apartament nie jest już wyłącznie przestrzenią prywatną czy symbolem sukcesu. Ma być miejscem, które odpowiada na ich styl życia i pozwala lepiej wykorzystywać czas. Dla tych klientów naprawdę istotne jest to, czy w miejscu zamieszkania mogą zadbać o zdrowie, pracować, odpoczywać, korzystać z wartościowej oferty gastronomicznej i usługowej, spędzać czas z rodziną czy rozwijać pasje.

Co ważne, nie wszyscy oczekują tego samego. I właśnie dlatego tak istotna jest różnorodność funkcji, którą proponujemy w NOHO. Chcemy dawać możliwości, a nie narzucać sposób korzystania z nich. Myślę również, że zmienia się podejście do samej definicji sukcesu. Coraz więcej osób rozumie, że sukces nie polega wyłącznie na gromadzeniu majątku. Jest nim również możliwość korzystania z życia, posiadania czasu dla siebie i bliskich oraz otaczania się tym, co ma dla nas znaczenie. To bardzo istotne dla rynku luksusowego. Bo, jeśli klient zaczyna postrzegać swój czas, zdrowie, relacje i doświadczenia jako największą wartość, to od nieruchomości oczekuje czegoś zupełnie innego niż kiedyś. I właśnie na tę zmianę odpowiadamy. A właściwie staraliśmy się ją przewidzieć już wtedy, kiedy tworzyliśmy NOHO. Uważam, że przyszłość luksusowych nieruchomości nie będzie należała do tych, którzy oferują największą liczbę udogodnień czy najbardziej efektowne wizualizacje. Będzie należała do marek, które potrafią zrozumieć człowieka, jego potrzeby i sposób życia. Bo ostatecznie najważniejsze nie jest to, jak imponujący apartament kupujemy. Kluczowe jest to, jak dobrze będziemy w nim żyć.

Jak tworzyć projekty, które uzupełniają miasto i budują realną wartość?

Największe ambicje dewelopera nie powinny kończyć się na granicy działki. Budując w mieście, zawsze ingerujemy w jego tkankę. Pytanie brzmi, czy tworzymy wyłącznie kolejny budynek, czy rzeczywiście wnosimy nową wartość do otoczenia. Dla nas miastotwórczość jest naturalnym rozwinięciem filozofii NOHO Premium Lifestyle. Z jednej strony projektujemy prywatny świat mieszkańców, z drugiej chcemy, żeby nasze inwestycje stawały się wartościową częścią miasta.

Najlepiej widać to w projektach rewitalizacyjnych. Inwestycja Dolnych Młynów 10 w Krakowie to dla mnie coś znacznie więcej niż odnowienie dawnej Cesarsko-Królewskiej Fabryki Tytoniu. Przywracamy temu historycznemu miejscu nowe funkcje i nowe życie. Obok apartamentów powstają przestrzenie gastronomiczne i usługowe, „Foodstory”, pierwszy tego typu w Polsce foodhall, a także miejsca spotkań, przestrzenie związane ze sztuką i kulturą oraz pierwszy w Polsce hotel sieci The Hoxton. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca, które będzie funkcjonowało przez cały dzień, przyciągało różne grupy odbiorców i stało się naturalnym elementem życia Krakowa.

Szczególnie ważna jest dla mnie gastronomia. W NOHO nie traktujemy lokali usługowych wyłącznie jak powierzchni komercyjnych, które trzeba wynająć. Zastanawiamy się, jakie miejsca chcielibyśmy tam widzieć, czego potrzebują mieszkańcy, jaki charakter powinny mieć poszczególne koncepty i jakie doświadczenie będą oferowały. Jesteśmy bardzo selektywni i dlatego rozwijamy podejście Signature, w którym wybrane koncepty gastronomiczne tworzone są z myślą o konkretnym projekcie. Nie interesuje nas przypadkowe zestawienie restauracji, kawiarni i usług. Chcemy budować spójną ofertę, dopasowaną do charakteru inwestycji oraz jej otoczenia. To również istotny element współczesnego luksusu. Możliwość zjedzenia znakomitej kolacji, spotkania ze znajomymi czy skorzystania z odpowiednio dobranych usług blisko miejsca zamieszkania jest realną wartością. Nie wszystko musi znajdować się w obrębie prywatnej Strefy Lifestyle. Ważne, żeby te różne funkcje wzajemnie się uzupełniały.

Podobnie traktujemy sztukę. Nie jest dla nas dekoracją, którą umieszcza się w lobby, aby podnieść prestiż inwestycji. Jest integralną częścią architektury i przestrzeni miejskiej. Chcemy, żeby była obecna w codzienności, inspirowała i budowała emocjonalną więź z miejscem. Jednym z przykładów jest rzeźba Igora Mitoraja „Tindaro”, którą kupiliśmy z myślą o NOHO ONE. To pokazuje skalę naszych ambicji. Sztuka tej klasy może stać się nie tylko elementem inwestycji, ale również ważnym punktem na kulturalnej mapie miasta. Do tego dochodzi zieleń. Dla nas nie jest jedynie zagospodarowaniem wolnej przestrzeni. To element wpływający na komfort, estetykę, sposób spędzania czasu i relacje człowieka z otoczeniem.

Miastotwórczość rozumiem więc jako świadome budowanie wartości, która zostaje na lata – dla naszych mieszkańców, ale również dla całego miasta. Nie wystarczy postawić piękny budynek. Trzeba jeszcze sprawić, żeby miejsce wokół niego zaczęło naprawdę żyć.

Obecność w segmencie premium wymaga odwagi i bezkompromisowości?

Tak, bo luksusu nie można zbudować z gotowej listy rozwiązań. Wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda dzisiaj komunikacja rynku premium. Wszyscy mówią o świetnej lokalizacji, architekturze, jakości materiałów i wyjątkowych udogodnieniach. Problem polega na tym, że te określenia przestają cokolwiek znaczyć, jeśli nie stoi za nimi rzeczywista jakość. Luksus wymaga przede wszystkim własnej wizji. Trzeba wiedzieć, dla kogo się projektuje, jakie potrzeby chce się zaspokoić i jaki efekt chce się osiągnąć. Dopiero później dobiera się rozwiązania architektoniczne, funkcjonalne czy estetyczne. W NOHO nie interesują nas kompromisy, które prowadzą do przeciętności. Każda decyzja ma znaczenie: od układu inwestycji, przez proporcje wnętrz, światło, materiały i detale, aż po sposób funkcjonowania Stref Lifestyle, dobór gastronomii czy jakość usług. To wymaga odwagi, ponieważ rozwiązania, w które inwestujemy, często wykraczają poza standardowe myślenie deweloperskie. Rozbudowane Strefy Lifestyle zajmują powierzchnię, którą można byłoby przeznaczyć na inne funkcje. Starannie zaprojektowana zieleń, sztuka, materiały czy przestrzenie spotkań wymagają dodatkowych nakładów. Selekcja partnerów gastronomicznych i usługowych oznacza, że nie zawsze wybieramy najprostsze rozwiązanie biznesowe.

Luksus nie powstaje przez wybieranie najprostszej drogi. Dla mnie najważniejszym pytaniem nie jest to, ile kosztuje dane rozwiązanie. Pytam przede wszystkim, jaką wartość wniesie do projektu i życia przyszłego mieszkańca. Nie oznacza to, że wydawanie większych pieniędzy automatycznie tworzy lepszy produkt. Prawdziwa jakość wymaga bardzo świadomych decyzji i umiejętności odróżnienia tego, co istotne, od tego, co jest jedynie efektem na pokaz. W świecie dóbr luksusowych klient oczekuje czegoś więcej niż produktu. Oczekuje spójności, konsekwencji, wiarygodności oraz poczucia, że marka naprawdę rozumie jego potrzeby. Dlatego NOHO musi być bezkompromisowe. Nie dlatego, że chcemy za wszelką cenę robić rzeczy droższe czy bardziej spektakularne. W naszym przypadku każda decyzja powinna być zgodna z obietnicą, którą składamy klientowi. A ta jest bardzo konkretna: tworzymy miejsca, które mają realnie podnosić jakość życia.

Materiał powstał we współpracy z marką NOHO