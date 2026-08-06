Szeroko zakrojona transformacja centrum Warszawy podzieliła zarówno mieszkańców stolicy, jak i najdalszych zakątków naszego kraju. O jednym z najciekawszych przedsięwzięć urbanistycznych w ostatnich lata w Warszawie mówi się też w Czechach. Dodajmy – mówi się z podziwem.

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Ulica Złota i Nowe Centrum Warszawy. Czesi chwalą transformację

Z inicjatywy władz Warszawy trwa transformacja centrum Warszawy. W ramach projektu pod hasłem Nowe Centrum Warszawy zmienia się obszar w Śródmieściu, a w szerszym ujęciu – również po drugiej stronie Wisły, na Pradze-Północ.

Szerokie arterie, duże parkingi, a także wiele zaniedbanych obszarów pokrytych asfaltem, które dotychczas przez wiele lat dominowały w miejskiej tkance warszawskiego Śródmieścia, stopniowo znikają. Zastępują je zieleńce z drzewami, krzewami i fontannami, chodniki, ścieżki rowerowe i skwery, na których można usiąść na ławce i wypocząć w cieniu drzew. Powstają też nowe instytucje kulturalne.

Dotychczas metamorfozę przeszły m.in. Plac Pięciu Rogów, Plac Trzech Krzyży, ulica Chmielna, w planach jest zmiana Ronda Dmowskiego, zmienia się też Plac Defilad, który zyskał nową nazwę: Plac Centralny. Jedną z najnowszych realizacji w ramach programu jest przebudowa ulic Zgoda i Złotej, które niedawno przekształcono w zadrzewione alejki, przeznaczone przede wszystkim dla pieszych.

Foto: Ewelina Lach, UM Warszawa

Przebudowa centrum Warszawy ma tyluż entuzjastów, co krytyków. Ci pierwsi zarzucają włodarzom Warszawy stopniowe wykluczanie zmotoryzowanych, co utrudnia im zaparkowanie samochodu w centrum. Ci drudzy chwalą przebudowę centrum, które stopniowo staje się coraz bardziej zielone i przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Sam warszawski Ratusz tłumaczy swój projekt potrzebą stworzenia w centrum stolicy eleganckich, komfortowych miejsc publicznych w sytuacji, kiedy odbudowa przedwojennego układu urbanistycznego Warszawy jest już praktycznie niemożliwa.

Foto: Ewelina Lach, UM Warszawa

Artykuł na temat transformacji centrum stolicy pojawił się również na łamach popularnego, ogólnokrajowego portalu informacyjnego Seznam Zprávy. Z artykułu wynika, że projekt warszawskiego Ratusza jednak się Czechom podoba. Redakcja Seznam Zprávy wylicza plusy „wielkiej przemiany” stolicy – jak czescy dziennikarze określili projekty realizowane obecnie w centrum polskiej stolicy.

Nowe Centrum Warszawy: więcej zieleni, mniej betonu i asfaltu

Transformacja ulic Zgoda i Złotej stworzyła obszar o powierzchni ponad trzech hektarów. Powstały tereny zielone z ok. 200 nowymi drzewami. Pod ziemią znajdują się dwa zbiorniki retencyjne o pojemności ok. 3 mln litrów, które mają stworzyć efekt oazy i pomóc uporać się miastu z coraz dotkliwiej odczuwanymi skutkami zmian klimatycznych.

Redakcja portalu Seznam Zprávy informuje też swoich czytelników, że włodarze Warszawy mają w planach wiele kolejnych realizacji. Wśród nich jest budowa TR Warszawa (dawniej: Teatr Rozmaitości), modernizacja pasażu między stacją metra Centrum, Dworcem Centralnym a Pałacem Kultury i Nauki, a także ulic otaczających PKiN.

Wiele prac będzie dotyczyło terenów wokół PKiN – gigantycznego „prezentu” od Związku Radzieckiego, który w opinii wielu mieszkańców Warszawy podzielił dzielnice Śródmieścia, utrudniając poruszanie się mieszkańcom i przyjezdnym. Po transformacji – choć bez drastycznego zabiegu, jakim byłoby wyburzenie PKiN – te odseparowane „wyspy” mają ponownie stać się spójną całością.