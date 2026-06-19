Francuski dom mody Coperni od lat słynie z innowacyjnych i głośnych projektów, takich jak sukienka w w sprayu czy torebki „z powietrza” czy z meteorytu. Jak to się stało, że firma znalazła się w tarapatach? Jak podaje branżowy serwis WWD, problemem nie jest niska sprzedaż, ale główny udziałowiec Coperni.

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Marka Coperni pod opieką sądu

Dom mody Coperni od szeregu lat to jedna z najbardziej pożądanych marek z górnej półki, zwłaszcza w gronie zamożnych klientów z pokolenia Z. Francuska marka, którą w 2013 r. założyli Sébastien Meyer i Arnaud Vaillant, słynie z niezwykle kreatywnych, zaskakujących projektów, które duet projektantów prezentuje na mniej efektowych pokazach.

Kreatywność Meyera i Vaillanta od samego początku istnienia marki cieszyła się dużym uznaniem, zarówno ze strony konsumentów, jak i branżowych ekspertów. Już w 2023 r. projektanci zdobyli prestiżową branżową nagrodę ANDAM, rok później marka Coperni znalazła się w finale konkursu LVMH Prize.

Najsłynniejszym bodaj momentem, który z pewnością na stałe zapisze się w historii mody, był pokaz Coperni z września 2022 r. z udziałem Belli Hadid. W trakcie pokazu, dosłownie na oczach widzów, na ciele supermodelki stworzono sukienkę — przy pomocy specjalnej substancji w sprayu.

W kolejnych latach marka znów zaskoczyła, wypuszczając wersje swojej klasycznej torebki „Swipe”: ze złota, czy z meteorytu. Powstał też model, który w 99 proc. składał się z powietrza, a w 1 proc. — z ultralekkiego silikonowego aerożelu, który opracowano na potrzeby NASA. Ostatnim viralowym dziełem Meyera i Vaillanta była zaprezentowana w ubiegłym roku kolekcja ubrań z probiotykami i probiotykami pielęgnującymi skórę.

Niestety, po tym paśmie sukcesów pojawiły się problemy. Pierwszym alarmującym sygnałem było odwołanie udziału marki w paryskim tygodniu mody w marcu tego roku.

Teraz z kolei w branżowych mediach pojawiły się informacje, że Sąd Handlowy w Paryżu ustanowił zarząd komisaryczny dla Coperni. Takie rozwiązanie pozwala firmie czasowo zawiesić spłatę długów bez wstrzymywania działalności.

Dom mody Coperni: Spór między udziałowcami

Postępowanie sądowe w sprawie Coperni jest pokłosiem konfliktu między założycielami marki a firmą Tomorrow London Group. Od 2019 r. brytyjskie przedsiębiorstwo jest największym udziałowcem Coperni i wyłącznym dystrybutorem jego produktów.

Cytujący oświadczenie Arnauda Vaillanta branżowy serwis WWD podaje, że od wielu miesięcy firma Tomorrow London Group nie wypłaca należnych wynagrodzeń dla dostawców i innych partnerów marki Coperni. „Pozbawiona tych zasobów firma Coperni znalazła się wraz ze swoimi pracownikami pod dużym obciążeniem finansowym — mimo że nadal rozwija się na arenie międzynarodowej” — stwierdził Vaillant.

Założyciele Coperni wycofali się z udziału w marcowym tygodniu mody w Paryżu właśnie z powodu tego konfliktu. Już wtedy zapowiadali, że zawalczą o odzyskanie pełnej kontroli nad swoją marką. „Otwierając to postępowanie, sąd pozwala firmie Coperni na dalszą twórczość, ochronę jej zespołów i budowanie przyszłości” — podkreśla Arnaud Vaillant.