Kolekcja Uniqlo U na sezon jesień/zima 2025. Warstwy przyszłości

„Ubrania do noszenia na co dzień, innowacyjne tkaniny i współczesne sylwetki” – głosi oficjalna definicja linii Uniqlo U. W rzeczywistości to laboratorium najnowsze technologie łączą się z tym, co w modzie ponadczasowe. Powstaje mieszanka, która stała się odbiciem współczesności i odpowiedzią na nią.

Publikacja: 22.09.2025 15:50

Foto: Materiały prasowe

Andrzej Chojnowski

26 września zadebiutuje nowa kolekcja „Uniqlo U jesień/zima 2025” sygnowana nazwiskami Christophe’a Lemaire’a i Sarah-Linh Tran. Paryski duet od 2016 roku odpowiada za charakter linii Uniqlo U, nadając jej spójny i wyrafinowany ton. W tym sezonie projektanci sięgnęli po inspirację z natury. Punktem wyjścia stał się dla nich granat Morza Północnego, który zdefiniowano jako symbol spokoju i kontemplacji.

Uniqlo U: Kolekcja „Future Layers”

„Future Layers”, bo tak nazwano najnowszą kolekcję, to odwołanie do noszenia warstw ubrań w chłodniejszych miesiącach. Lemaire i Tran zestawiają włókna nylonowe czy warstwy wykonane w technologii Puffertech z naturalnymi materiałami, m.in. wełną merino czy jagnięcą. Efektem jest kolekcja łącząca funkcjonalność z nowoczesną estetyką. W dominującej palecie kolorów znalazły się indygo, głęboka zieleń bazylii i nasycona śliwka.

Sklep Uniqlo otworzy się w warszawskich Domach Towarowych Wars Sawa Junior.
Moda
Uniqlo wraca do centrum Warszawy. To będzie największe otwarcie tej jesieni

Foto: Materiały prasowe

W kolekcji na jesień i zimę 2025 znalazły się m.in. parka z regulowanym kapturem i podwójnym zapięciem, płaszcz z hydrofobową powłoką czy bluza z izolacją Puffertech. Wśród dzianin uwagę przyciągają kardigan Merino Blend High Neck czy sukienka 3D Knit Merino Blend Dress. W sumie linia obejmuje 14 modeli damskich i 19 męskich.

Foto: Materiały prasowe

Christophe Lemaire i Sarah-Linh Tran: kreatywny duet w świecie Uniqlo

Kolekcje Uniqlo U to dzieło Christophe’a Lemaire’a i Sarah-Linh Tran. Duet projektantów ma do dyspozycji centrum badawczo-rozwojowe w Paryżu – jedno z kilku tego typu ośrodków, działających poza tym w takich metropoliach jak Tokio, Szanghaj czy Nowy Jork. To właśnie w tych pracowniach projektanci i inżynierowie analizują trendy i rozwijają nowe materiały, które następnie pojawiają się w kolekcjach między innymi Uniqlo U.

Foto: Materiały prasowe

Christophe Lemaire i Sarah-Linh Tran dokładają do tego swoją wiedzę wynikającą z wielu lat pracy w branży odzieżowej i w świecie mody. Lemaire to francuski projektant z ponad 30-letnim doświadczeniem, wcześniej pełnił funkcję dyrektora kreatywnego w Hermès i Lacoste. Jego znakiem rozpoznawczym jest minimalistyczne podejście do formy, nacisk na funkcjonalność i subtelność detali.

Foto: Materiały prasowe

Z kolei Sarah-Linh Tran, partnerka Christophe’a w pracy i życiu, współtworzy kolekcje, wnosząc do tej współpracy wrażliwość na faktury, miękkość materiałów i przemyślane proporcje. Ich wspólna wizja wpisuje się w filozofię LifeWear, która stanowi fundament marki Uniqlo, którą można tłumaczyć jako projektowanie ubrań prostych i trwałych, a jednocześnie ponadczasowych.

Foto: Materiały prasowe

Uniqlo od lat buduje swoją pozycję poprzez angażowanie cenionych projektantów i twórców z różnych światów. Lemaire i Tran są stałym filarem paryskiego centrum R&D marki, ale japońska firma współpracuje też m.in. z Clare Waight Keller, byłą dyrektor kreatywną marek Givenchy i Chloé, która tworzy z kolei kolekcję Uniqlo: C.

