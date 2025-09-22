Kolekcja Uniqlo U na sezon jesień/zima 2025. Warstwy przyszłości

Aktualizacja: 23.09.2025 05:50 Publikacja: 22.09.2025 15:50
Foto: Materiały prasowe
26 września zadebiutuje nowa kolekcja „Uniqlo U jesień/zima 2025” sygnowana nazwiskami Christophe’a Lemaire’a i Sarah-Linh Tran. Paryski duet od 2016 roku odpowiada za charakter linii Uniqlo U, nadając jej spójny i wyrafinowany ton. W tym sezonie projektanci sięgnęli po inspirację z natury. Punktem wyjścia stał się dla nich granat Morza Północnego, który zdefiniowano jako symbol spokoju i kontemplacji.
„Future Layers”, bo tak nazwano najnowszą kolekcję, to odwołanie do noszenia warstw ubrań w chłodniejszych miesiącach. Lemaire i Tran zestawiają włókna nylonowe czy warstwy wykonane w technologii Puffertech z naturalnymi materiałami, m.in. wełną merino czy jagnięcą. Efektem jest kolekcja łącząca funkcjonalność z nowoczesną estetyką. W dominującej palecie kolorów znalazły się indygo, głęboka zieleń bazylii i nasycona śliwka.
Czytaj więcej
Dwa piętra, blisko 1500 metrów kwadratowych, a także nowe usługi, takie jak debiutujące w Polsce...
Foto: Materiały prasowe
W kolekcji na jesień i zimę 2025 znalazły się m.in. parka z regulowanym kapturem i podwójnym zapięciem, płaszcz z hydrofobową powłoką czy bluza z izolacją Puffertech. Wśród dzianin uwagę przyciągają kardigan Merino Blend High Neck czy sukienka 3D Knit Merino Blend Dress. W sumie linia obejmuje 14 modeli damskich i 19 męskich.
Foto: Materiały prasowe
Kolekcje Uniqlo U to dzieło Christophe’a Lemaire’a i Sarah-Linh Tran. Duet projektantów ma do dyspozycji centrum badawczo-rozwojowe w Paryżu – jedno z kilku tego typu ośrodków, działających poza tym w takich metropoliach jak Tokio, Szanghaj czy Nowy Jork. To właśnie w tych pracowniach projektanci i inżynierowie analizują trendy i rozwijają nowe materiały, które następnie pojawiają się w kolekcjach między innymi Uniqlo U.
Foto: Materiały prasowe
Christophe Lemaire i Sarah-Linh Tran dokładają do tego swoją wiedzę wynikającą z wielu lat pracy w branży odzieżowej i w świecie mody. Lemaire to francuski projektant z ponad 30-letnim doświadczeniem, wcześniej pełnił funkcję dyrektora kreatywnego w Hermès i Lacoste. Jego znakiem rozpoznawczym jest minimalistyczne podejście do formy, nacisk na funkcjonalność i subtelność detali.
Foto: Materiały prasowe
Z kolei Sarah-Linh Tran, partnerka Christophe’a w pracy i życiu, współtworzy kolekcje, wnosząc do tej współpracy wrażliwość na faktury, miękkość materiałów i przemyślane proporcje. Ich wspólna wizja wpisuje się w filozofię LifeWear, która stanowi fundament marki Uniqlo, którą można tłumaczyć jako projektowanie ubrań prostych i trwałych, a jednocześnie ponadczasowych.
Foto: Materiały prasowe
Uniqlo od lat buduje swoją pozycję poprzez angażowanie cenionych projektantów i twórców z różnych światów. Lemaire i Tran są stałym filarem paryskiego centrum R&D marki, ale japońska firma współpracuje też m.in. z Clare Waight Keller, byłą dyrektor kreatywną marek Givenchy i Chloé, która tworzy z kolei kolekcję Uniqlo: C.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
26 września zadebiutuje nowa kolekcja „Uniqlo U jesień/zima 2025” sygnowana nazwiskami Christophe’a Lemaire’a i Sarah-Linh Tran. Paryski duet od 2016 roku odpowiada za charakter linii Uniqlo U, nadając jej spójny i wyrafinowany ton. W tym sezonie projektanci sięgnęli po inspirację z natury. Punktem wyjścia stał się dla nich granat Morza Północnego, który zdefiniowano jako symbol spokoju i kontemplacji.
Spór miedzy francuskim domem mody Hermès a trojgiem jego klientów został rozstrzygnięty. Sąd uznał, że słynna ma...
Dwa piętra, blisko 1500 metrów kwadratowych, a także nowe usługi, takie jak debiutujące w Polsce RE.UNIQLO STUDI...
„Każdy moment to twój moment” – przekonuje marka Vistula prezentując kolekcję na jesień i zimę 2025. Projektanci...
Trwa zła passa chińskiego koncernu Lanvin Group. Mniejsze lub większe spadki sprzedaży zanotowały wszystkie mark...
Giorgio Armani, nestor branży mody, jeden z najbardziej znanych projektantów, zmarł w wieku 91 lat. Zostawił po...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas