Kolekcja Uniqlo U na sezon jesień/zima 2025. Warstwy przyszłości

26 września zadebiutuje nowa kolekcja „Uniqlo U jesień/zima 2025” sygnowana nazwiskami Christophe’a Lemaire’a i Sarah-Linh Tran. Paryski duet od 2016 roku odpowiada za charakter linii Uniqlo U, nadając jej spójny i wyrafinowany ton. W tym sezonie projektanci sięgnęli po inspirację z natury. Punktem wyjścia stał się dla nich granat Morza Północnego, który zdefiniowano jako symbol spokoju i kontemplacji.

Uniqlo U: Kolekcja „Future Layers”

„Future Layers”, bo tak nazwano najnowszą kolekcję, to odwołanie do noszenia warstw ubrań w chłodniejszych miesiącach. Lemaire i Tran zestawiają włókna nylonowe czy warstwy wykonane w technologii Puffertech z naturalnymi materiałami, m.in. wełną merino czy jagnięcą. Efektem jest kolekcja łącząca funkcjonalność z nowoczesną estetyką. W dominującej palecie kolorów znalazły się indygo, głęboka zieleń bazylii i nasycona śliwka.

Foto: Materiały prasowe

W kolekcji na jesień i zimę 2025 znalazły się m.in. parka z regulowanym kapturem i podwójnym zapięciem, płaszcz z hydrofobową powłoką czy bluza z izolacją Puffertech. Wśród dzianin uwagę przyciągają kardigan Merino Blend High Neck czy sukienka 3D Knit Merino Blend Dress. W sumie linia obejmuje 14 modeli damskich i 19 męskich.