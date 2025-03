Słynna włoska marka idzie pod młotek. 20 chętnych do przejęcia ikony mody

Słynna włoska marka luksusowej bielizny La Perla za kilka miesięcy ma zmienić właściciela – informują włoskie media. To decydujący moment dla marki, która znalazła się w trudnym położeniu, choć jeszcze względnie niedawno święciła triumfy biznesowe.

La Perla: słynna włoska marka niebawem zmieni właściciela

Założona w Bolonii i funkcjonująca od ponad 70 lat La Perla to jedna z najbardziej ikonicznych europejskich luksusowych marek bieliźniarskich, która w swoim portfolio ma również kostiumy kąpielowe, ubrania i akcesoria. Niestety, do pewnego czasu La Perla mierzy się z problemami finansowymi, których efektem była upadłość.

Wiosną 2024 roku La Perla uniknęła likwidacji dzięki pożyczce, której udzielił jeden z włoskich banków. To pozwoliło na wznowienie produkcji bielizny w fabryce w Bolonii, co nastąpiło we wrześniu 2024 roku.

Teraz przed La Perlą otworzył się kolejny, decydujący rozdział. Włoskie media informują, że do przejęcia włoskiej firmy zgłosiło się około 20 podmiotów, głównie z zagranicy. Wszyscy otrzymali dostęp do danych zawierających szczegółowe informacje na temat operacji finansowych włoskiej firmy (choć z siedzibą w Wielkiej Brytanii).