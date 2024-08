Dotychczas Afound działał na siedmiu europejskich rynkach: w Szwecji, Holandii, Niemczech, Austrii, Danii, Norwegii i Finlandi. Już niebawem jednak ta marka grupy H&M przestanie istnieć.

W oficjalnym komunikacie koncern zapowiedział, że marka Afound zostanie zamknięta jesienią tego roku. Informacja na ten temat pojawiła się na stronie H&M Group w środę. Pracownicy Afound mają otrzymać wsparcie w znalezieniu nowego stanowiska w strukturach koncernu lub w poszukiwaniu pracy w innych firmach.

Dlaczego H&M Group zamyka outlet Afound?

Grupa H&M wyjaśnia na swojej stronie powody rychłego zamknięcia swojego outletu. „Analizując aktualną sytuację Afound, nie notujemy wystarczająco wysokiego popytu, co w pewnej mierze wynika z tego, iż marki coraz częściej stawiają na swoje własne kanały sprzedaży, aby wzmocnić relacje z klientami. Doprowadziło to nas do podjęcia trudnej, ale koniecznej decyzji o likwidacji Afound” — czytamy w komunikacie na stronie H&M Group.

Decyzja H&M Group o zamknięciu sklepu odzwierciedla sytuację na rynku wyrobów ze średniej i wyższej półki — odzieży i nie tylko. Co prawda ze względu na rosnące koszty życia coraz większe rzesze klientów w poszukiwaniu atrakcyjnych okazji cenowych coraz częściej kupują w second handach i outletach, jednak niekoniecznie idzie to w parze z interesami marek.

Mowa zwłaszcza o markach luksusowych, które również są obecne w ofercie Afound. Wyraźnie spowolnienie w branży luksusowej, jakie notuje się od szeregu miesięcy, zmusiło wiele z nich do zmiany strategii sprzedaży swoich wyrobów.

Spadek popytu wśród średnio zamożnej klienteli sprawia, że od pewnego czasu marki rezygnują ze sprzedawania swoich wyrobów po obniżonych cenach, wycofują swoje produkty z ofert sklepów i outletów partnerskich, zamykają też swoje własne outlety — jeżeli je mają. Aby zapewnić sobie stabilne i satysfakcjonujące zyski, marki koncentrują się na klientach dysponujących najgrubszymi portfelami i na różne sposoby promują wśród nich swoje najdroższe wyroby.