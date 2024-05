Victoria’s Secret wraca z pokazami „aniołków”. Koniec kryzysu słynnej marki?

Jak marka poinformowała na swojej stronie, obserwatorzy pokazów Victoria’s Secret mogą spodziewać się wszystkiego tego, z czego – w pozytywnym sensie – zasłynęły te imprezy. Na pokazach ma nie zabraknąć „szyku, skrzydeł, mody, rozrywki godnej musicalu, modelek i jeszcze więcej”.

Marka zapowiedziała też, że nowy format pokazów będzie inkluzywny. „Victoria’s Secret wspiera wszystkie kobiety – to z pewnością szybko się nie zmieni” – brzmi komunikat.

Przypomnijmy, że Victoria’s Secret wprowadziła w ostatnim czasie pewne zmiany w swoim wizerunku. Przez wiele lat charakter marki był bowiem bardzo daleki od deklarowanej obecnie inkluzywności: twarzami Victoria's Secret były bardzo szczupłe i przeważnie białe modelki. Jednak nie tylko to sprowadziło na markę falę krytyki.

Victoria’s Secret: historia wzlotu, upadku – i znowu wzlotu?

W 2019 roku Ed Razek, dyrektor marketingu pokazów mody marki, opuścił ją na fali krytyki z powodu swojej niechęci do zatrudniania modelek plus-size oraz transpłciowych. W tym samym roku marka odwołała pokaz swojej kolekcji i zrobiła sobie kilkuletnią przerwę, aby popracować nad nowym wizerunkiem.

Starania te podminowała emisja serialu dokumentalneg „Victoria’s Secret: Anioły i demony” w 2020 roku. Produkcja ujawniła powiązania Lesa Wexnera, szefa kontrolującego markę koncernu L Brands z Jeffreyem Epsteinem.

W międzyczasie Victoria’s Secret odłączyła się od L Brands i powołała do zarządu więcej kobiet, poszerzyła też rozmiarówkę swojej bielizny i wprowadziła między innymi takie modele jak biustonosze do karmienia piersią. W kampaniach marki zaczęło występować więcej modelek plus size.