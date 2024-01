Nadciąga corpcore. To będzie jeden z czołowych trendów tego roku w modzie

Rok 2024 będzie należał do mody, która garściami czerpie ze stylu sprzed kilku dekad. Wraca trend na oficjalny, korporacyjny ubiór w nieco innej, zinterpretowanej na nowo odsłonie. Nowy trend zyskał określenie „corpcore”. Co oznacza to słowo?