Teraz furorę – podobnie jak w przypadku słynnej już Millionaire Speedy – robi kurtka z nowej kolekcji męskiej. Jest co prawda znacznie tańsza niż wspomniana torba, ale wciąż mówimy tu o produkcie, którego cena zwala z nóg. Za uszytą ze skóry krokodyla kurtkę, zależnie od modelu, zapłacić trzeba bowiem ok. 150 tysięcy dolarów. Cena wydaje się jednak nie przeszkadzać klientom – jak donoszą media branżowe, kurtka świetnie się sprzedaje.

Kurtka ze skóry krokodyla od Louis Vuitton. Kolejny projekt Pharrella Williamsa robi furorę

Pièce de résistance – bo tak nazywa się projekt – to męska kurtka bejsbolowa marki Louis Vuitton wykonana w całości ze skóry krokodyla z jedwabnymi wykończeniami, charakterystycznym dla Pharrella logo LV Lovers z przodu i naszywką przedstawiającą Wieżę Eiffla na ramieniu.

Ten konkretny – najbardziej popularny i najdroższy model kurtki – kosztuje 153 tysiące dolarów i został już wyprzedany. W ofercie znaleźć można nieco tańszą wersję tego modelu – za 120 tysięcy dolarów. Ta jest czarna, krótka i także uszyta w całości ze skóry krokodyla.

Choć produkt faktycznie jest limitowany, to wielbiciele Louis Vuitton, którzy chcieliby nabyć pièce de résistance i tak powinni być zadowoleni. W przypadku Millionaire Speedy nie było tak łatwo. By zakupić nowy model torby trzeba było bowiem spełniać pewne warunki – być między innymi „najwyższej klasy klientem Louis Vuitton". Torba w ogóle nie była dostępna oficjalnie. Kupić ją mogli wyłącznie klienci o szczególnym statusie, najlepsi klienci i przyjaciele marki.

Wielu ekspertów z branży podkreśla, że projekty Pharrella Williamsa to raczej produkty kolekcjonerskie, a nie ubrania do noszenia na co dzień, artysta zapewnia jednak, że można traktować je jak pełnoprawne elementy garderoby – także do użytku codziennego.