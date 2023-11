O akcji informuje brytyjski dziennik „The Guardian”. Do 31 grudnia w brytyjskich sklepach Lidl będzie można wypożyczyć świąteczny sweter z logotypem Lidla . Za jeden dzień zapłacić trzeba jedynie 2 funty, jest jednak jeden warunek – minimalny okres wynajmu to trzy dni. Pieniądze, które pozyskane zostaną z wypożyczeń, w całości przekazane trafią do NSPCC – organizacji charytatywnej, która działa na rzecz ochrony dzieci w Wielkiej Brytanii.

Świąteczne swetry Lidla zostały uszyte z tkanin pochodzących z recyklingu. Wprowadzając nową usługę, Lidl nawiązał współpracę z By Rotation – firmą będącą właścicielem aplikacji do wypożyczania odzieży. „Ponieważ Boże Narodzenie to okres, kiedy zapotrzebowanie na odzież jednorazową gwałtownie rośnie, wypożyczenie świątecznego swetra w ramach świątecznych planów jest świetnym sposobem, by wywrzeć pozytywny wpływ na planetę, a także zaoszczędzić pieniądze” – mówi „Guardianowi” Eshita Kabra, założycielka i dyrektor generalna By Rotation. „Projektowanie i produkcja swetrów ze świątecznymi wzorami przy użyciu tekstyliów, było świetną zabawą. Ale świadomość, że będą one wypożyczane i noszone ponownie, cieszy jeszcze bardziej” – dodaje Lydia Bolton, projektantka, która stworzyła trzy swetry dla Lidla.