Zmiany nastąpią również na stanowisku dyrektora finansowego Dr. Martens. Ma na nim zasiąść Giles Wilson, który zajmował tę samą pozycję w szkockiej firmie alkoholowej William Grant & Sons.

Komentując roszady w firmie Dr. Martens, dziennikarka „The Times” zauważa, że sytuacja finansowa marki stała się alarmująca. Wartość akcji Dr. Martens nigdy nie była tak niska – na przestrzeni ostatniego roku spadła aż o 60 procent.

Do kłopotów finansowych marki przyczyniła się seria niefortunnych decyzji operacyjnych, do których w międzyczasie doszły problemy natury logistycznej. Wszystko to pociągnęło za sobą wielomilionowe koszty dla firmy.

Jak informuje „The Times”, latem 2024 roku firma planuje zamknąć ogromny magazyn w angielskim Bradford, zatrudniający prawie 800 osób. Wszystkie operacje związane ze sprzedażą wyrobów marki przez internet mają zostać przeniesione do jednego, nowego obiektu w miejscowości South Elmsall w Yorkshire.

Wieloletni miłośnicy „martensów” zwracają jednocześnie uwagę na spadek jakości butów brytyjskiej marki, która ich zdaniem jest jeszcze jednym powodem kłopotów firmy. Narzekają, że nie one są tym, czym były dawniej, a także na to, że do sprzedaży nie trafiają już popularne niegdyś kolory i fasony kultowych butów.

Cel Nwokorie jest jasny. „Jestem szczęśliwy, że dołączy on do mojego zespołu na pełnoetatowym stanowisku dyrektora ds. marki, które będzie kluczowe w osiągnięciu przez nas przychodów na poziomie dwóch miliardów funtów” – powiedział w oficjalnym oświadczeniu Kenny Wilson dyrektor generalny Dr. Martens. W ostatnim roku przychód firmy o połowę mniejszy.