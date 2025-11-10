O ironio, Hotel Forum w Krakowie, który miał być symbolem socjalistycznej Polski, na dobre ruszył dopiero w 1989 roku, który przyniósł zmiany ustrojowe. I właśnie w nowych realiach gospodarczych szybko starzejący się hotel nie był w stanie sobie poradzić. W 2001 roku firma Orbis, wówczas właściciel Hotelu Forum, ogłosiła decyzję o zamknięciu krakowskiego obiektu. Przyczyną miały być rzekome wady konstrukcyjne budynku, które powodowały zalewanie fundamentów przez wodę z Wisły.

Tak, po ledwie kilkunastu latach, zakończył się żywot bodaj najbardziej okazałego obiektu hotelowego w Polsce. Choć kolejne kontrole wykazały, że fundamenty budynku są w dobrym stanie, Forum jako hotel przestało funkcjonować na dobre.

To jednak nie znaczy, że budynek zamarł. Przez lata w jego części funkcjonowały sklepy oraz kluby, organizowano też rozmaite festiwale. Polacy zapamiętali jednak ten hotel z powodu gigantycznych (największych w Polsce) banerów reklamowych, które latami wieszano na fasadzie zamkniętego na głucho obiektu. Trudno się dziwić branży reklamowej – taka lokalizacja była wręcz idealna, choć ogromne płachty reklamowe przykrywające jeden z najbardziej wyrazistych obiektów PRL-owskiego modernizmu, szpeciły Kraków.

Dla wielu osób źródłem troski były obawy o przyszłość Hotelu Forum. Co się stanie z jednym z symboli nowoczesnego Krakowa? W mieście mówiło się, że deweloperzy mają ochotę zburzyć hotel i w tym miejscu postawić osiedle.

Było jasne, że Forum nie powróci już jako hotel – wnętrza nie spełniały współczesnych wytycznych choćby dotyczących wysokości pomieszczeń. W takim razie co dalej?

Od października krakowski kolos został wpisany do rejestru budynków. Wiele osób taka decyzja może dziwić, mowa w końcu o obiekcie, który powstawał w latach 80. Jednak w kluczowej dla decyzji o wpisaniu budynku do rejestru zabytków opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa znalazło się jednoznaczne podkreślenie znaczenia budynku dawnego Hotelu Forum. „Unikatowość zastosowanych rozwiązań i poparta głosem licznego grona historyków architektury reprezentatywność budynku dla architektury polskiej epoki PRL, która w oczywisty sposób jest już epoką minioną, daje podstawę i zobowiązuje do zachowania go dla przyszłych pokoleń. Jest w społecznym interesie ochrona najcenniejszych obiektów każdej kolejnej epoki jako świadka zmieniających się czasów, gustów oraz możliwości projektowych i realizacyjnych, tylko bowiem w ten sposób jesteśmy w stanie zachować ciągłość dziedzictwa kulturowego naszego kraju, w każdym stuleciu – a w wieku XX w szczególności – znaczonego wieloma trudnymi, nierzadko dewastującymi i dążącymi do unicestwienia Polski, zdarzeniami i działaniami. (...) W obliczu przedstawionych ustaleń objęcie ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków byłego hotelu Forum nie budzi wątpliwości, a nawet staje się koniecznością” – czytamy w opinii NID.