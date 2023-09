Quiet luxury w Warszawie. Kolekcja Deni Cler Milano na jesień i zimę 2023

Quiet luxury – czyli dyskretny luksus. Po latach krzykliwej logomanii, która jeszcze do niedawna wydawała się nieuchronna, wszechobecna i, co najgorsze, trwała, ten nowy/stary trend pojawił się niczym wybawienie. Na pewien czas położył bowiem kres traktowaniu mody jako straganu, na którym liczą się tylko wielkie logotypy czy przynależność do tego lub innego „obozu” fanów i fanek danej marki.

Reklama

Quiet luxury też łączy ludzi, ale w inny sposób. Tęsknota za elegancją, klasycznym stylem, za ubraniami wysokiej jakości, które świetnie leżą i sprawiają, że wyglądamy doskonale, to wszystko uniwersalne kategorie bliskie każdemu i każdej.

Ten trend spopularyzował serial „Sukcesja” (czy ktoś go jeszcze pamięta?), to jego bohaterowie i bohaterki ubierali się w sposób czasem formalny, czasem bardziej „casualowy”, ale zawsze elegancki i daleki od krzykliwości.

Quiet luxury zawitało także do Warszawy, za sprawą pokazu kolekcji jesień zima 2023 marki Deni Cler Milano.

Kolekcja Deni Cler jesień zima 2023: quiet luxury w Warszawie

Projektanci przyzwyczaili nas do tego, że pokazy mody stały się czymś więcej niż jedynie prezentacją nowej kolekcji. To widowiska, przedstawienia, spektakle na żywo – z muzyką, scenariuszem, dramaturgią, reżyserią, scenografią, atmosferą – i entuzjastycznie reagującą publicznością.