Słynny dom mody zapowiada zmianę. Co zostanie ze spuścizny Gianniego Versace?

Słynny włoski do mody Versace zrobił to, na co w poprzednich latach zdecydowało się szereg innych marek luksusowych. Z konta marki na Instagramie znikły wszystkie posty i przez pewien czas profil był całkowicie pusty. To zabieg dobrze znany w świecie mody, zapowiadający gruntowne odświeżanie wizerunku.

Dom mody Versace szykuje rewolucję

Marka Versace, którą w 1978 roku założył włoski projektant Gianni Versace, obserwuje na Instagramie prawie 30 milionów użytkowników. Przed dwoma dniami mogli oni zauważyć, że profil marki całkowicie opustoszał. W historii słynnego włoskiego domu mody jest to pierwsza sytuacja tego typu.

Versace nie jest jednak pierwszą marką, która usunęła wszystkie posty na swoim profilu na Instagramie. W poprzednich latach podobny reset zafundowały sobie takie domy mody jak Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent czy Burberry.

Dlaczego marki decydują się na usunięcie postów ze swoich kont w mediach społecznościowych? Powodów jest być kilka, a wszystkie sprowadzają się do wejścia marki w nowy etap jej „życia”, dyktowany pojawieniem się nowego dyrektora kreatywnego, kolekcji czy opracowania nowej strategii marketingowej.