Aktualizacja: 04.12.2025 05:13 Publikacja: 03.12.2025 17:06
Londyn zajął pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej zakorkowanych miast Europy.
Foto: Christian Lendl Unsplash
Eksperci firmy Inrix przeanalizowali dane dotyczące ruchu w 942 obszarach miejskich na całym świecie. Dane dotyczą pełnych lat 2023 i 2024 oraz trzech pierwszych kwartałów 2025 r. Wniosek? Świat stoi w coraz większych korkach. Na 62 procentach badanych obszarów sytuacja okazała się gorsza od tej sprzed roku. Dotyczy to między innymi Włoch czy Niemiec. Korki powodują też straty ekonomiczne – w przypadku naszych niemieckich sąsiadów eksperci Inrix szacują je na ponad 5 miliardów euro rocznie.
Raport powstał na podstawie analizy danych dotyczących ruchu drogowego. Analitycy wzięli na warsztat takie czynniki jak opóźnienia w podróży, prędkość na ostatnim kilometrze w trakcie jazdy do biznesowych centrów miast przed południem czy wreszcie czas, w jakim kierowcy pokonują swoje trasy w poszczególnych częściach miast. W taki sposób udało się określić typowe doświadczenie statystycznego użytkownika dróg w poszczególnych miastach, w tym czas, jaki traci on w korkach.
Czytaj więcej
Młodzi skupiają się na tym, co osiągalne tu i teraz – przekonują eksperci z firmy Kantar. Na czym...
Jak na tle Europy i reszty świata wypada Warszawa? W rankingu najbardziej zakorkowanych miast w Europie stolica Polski znalazła się w czołowej dziesiątce, na miejscu ósmym. Eksperci szacują, że przeciętny kierowca w Warszawie straci w korkach w tym roku około 64 godziny.
Kierowcy jeżdżący po Warszawie tracą w korkach blisko 70 godzin rocznie. Jak jednak wynika z najnowszego raportu Inrix, sytuacja na stołecznych drogach jest coraz lepsza. W 2024 r. liczba straconych godzin była jeszcze wyższa i wynosiła 70 godzin. Czas, jaki tracimy, stojąc w korkach w stolicy, skrócił się więc o dziewięć procent.
Jeżeli chodzi o ranking globalny, Warszawa wypadła z czołowej 25-tki, lądując w tym roku na miejscu 30. W Europie zajmuje natomiast 8. miejsce wśród najbardziej zakorkowanych metropolii.
Sytuacja poprawiła się też w Londynie i Paryżu, a więc w największych i najtłoczniejszych europejskich metropoliach. W globalnym rankingu obydwa miasta spadły o dwie pozycje, zajmując odpowiednio miejsca siódme i ósme.
Nadal jednak w rankingu europejskim stolica Wielkiej Brytanii utrzymała pozycję lidera, miejsce numer dwa nadal zajmuje Paryż. Podium (tak jak przed rokiem) zamyka Dublin, który w globalnym rankingu wspiął się aż o cztery pozycje, na miejsce 11. Liczba straconych w trasie godzin w tych trzech miastach wynosi odpowiednio 101, 97 i 81 godzin.
W pierwszej dziesiątce – oprócz zajmującej ósmą pozycję Warszawy – znalazły się ponadto Rzym, Mediolan, Bruksela, Kolonia, Berlin i Rotterdam. Dalsze pozycje w gronie 25 najbardziej zakorkowanych miast Starego Kontynentu zajmują kolejno: Zurych, Düsseldorf, Amsterdam, Bristol, Budapeszt, Manchester, Monachium, Lublana, Utrecht, Praga, Stuttgart, Leeds, Birmingham, Lizbona i Bath.
W ujęciu globalnym najbardziej zakorkowanym miastem na świecie ponownie okazał się Stambuł, w którym w korkach traci się rocznie średnio 118 godzin – o 12 procent więcej niż przed rokiem. Na podium znalazły się ponadto Chicago i miasto Meksyk, w których kierowcy stracą średnio w tym roku odpowiednio 112 i 108 godzin (wzrost o 11 i 9 proc.). W czołowej dziesiątce znalazły się też Nowy Jork, Filadelfia (która awansowała aż o osiem miejsc), Kapsztad, Londyn, Paryż, Dżakarta i Los Angeles.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W tegorocznym globalnym rankingu najlepszych miast do życia według ekspertów z firmy Resonance ponownie znalazły...
Budowa wioski olimpijskiej w Mediolanie dobiegła końca. Projekt znanej pracowni architektonicznej zakładał rewit...
Tłumy pielgrzymów, ale i turystów coraz bardziej utrudniają życie mieszkańcom hiszpańskiego miasteczka Santiago...
Charakterystycznym elementem krajobrazu Los Angeles są wysokie palmy. Te drzewa pojawiły się w wielu teledyskach...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Park Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie dostał się do półfinału konkursu Dezeen Awards 2025. To jeden z dwóc...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas