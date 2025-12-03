Reklama

Najbardziej zakorkowane miasta na świecie. Polska metropolia w czołówce Europy

Ile godzin tracą kierowcy, stojąc w korkach w najważniejszych miastach Europy? Dane na ten temat przynosi nowy raport firmy Inrix.

Publikacja: 03.12.2025 17:06

Londyn zajął pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej zakorkowanych miast Europy.

Foto: Christian Lendl Unsplash

Izabela Popko

Eksperci firmy Inrix przeanalizowali dane dotyczące ruchu w 942 obszarach miejskich na całym świecie. Dane dotyczą pełnych lat 2023 i 2024 oraz trzech pierwszych kwartałów 2025 r. Wniosek? Świat stoi w coraz większych korkach. Na 62 procentach badanych obszarów sytuacja okazała się gorsza od tej sprzed roku. Dotyczy to między innymi Włoch czy Niemiec. Korki powodują też straty ekonomiczne – w przypadku naszych niemieckich sąsiadów eksperci Inrix szacują je na ponad 5 miliardów euro rocznie.

Najbardziej zakorkowane miasta Europy. Warszawa w czołówce, ale jest zmiana na lepsze

Raport powstał na podstawie analizy danych dotyczących ruchu drogowego. Analitycy wzięli na warsztat takie czynniki jak opóźnienia w podróży, prędkość na ostatnim kilometrze w trakcie jazdy do biznesowych centrów miast przed południem czy wreszcie czas, w jakim kierowcy pokonują swoje trasy w poszczególnych częściach miast. W taki sposób udało się określić typowe doświadczenie statystycznego użytkownika dróg w poszczególnych miastach, w tym czas, jaki traci on w korkach.

Jak na tle Europy i reszty świata wypada Warszawa? W rankingu najbardziej zakorkowanych miast w Europie stolica Polski znalazła się w czołowej dziesiątce, na miejscu ósmym. Eksperci szacują, że przeciętny kierowca w Warszawie straci w korkach w tym roku około 64 godziny.

Kierowcy jeżdżący po Warszawie tracą w korkach blisko 70 godzin rocznie. Jak jednak wynika z najnowszego raportu Inrix, sytuacja na stołecznych drogach jest coraz lepsza. W 2024 r. liczba straconych godzin była jeszcze wyższa i wynosiła 70 godzin. Czas, jaki tracimy, stojąc w korkach w stolicy, skrócił się więc o dziewięć procent.

Jeżeli chodzi o ranking globalny, Warszawa wypadła z czołowej 25-tki, lądując w tym roku na miejscu 30. W Europie zajmuje natomiast 8. miejsce wśród najbardziej zakorkowanych metropolii.

Zakorkowane miasta w Europie. Gdzie jest najgorzej?

Sytuacja poprawiła się też w Londynie i Paryżu, a więc w największych i najtłoczniejszych europejskich metropoliach. W globalnym rankingu obydwa miasta spadły o dwie pozycje, zajmując odpowiednio miejsca siódme i ósme.

Nadal jednak w rankingu europejskim stolica Wielkiej Brytanii utrzymała pozycję lidera, miejsce numer dwa nadal zajmuje Paryż. Podium (tak jak przed rokiem) zamyka Dublin, który w globalnym rankingu wspiął się aż o cztery pozycje, na miejsce 11. Liczba straconych w trasie godzin w tych trzech miastach wynosi odpowiednio 101, 97 i 81 godzin.

W pierwszej dziesiątce – oprócz zajmującej ósmą pozycję Warszawy – znalazły się ponadto Rzym, Mediolan, Bruksela, Kolonia, Berlin i Rotterdam. Dalsze pozycje w gronie 25 najbardziej zakorkowanych miast Starego Kontynentu zajmują kolejno: Zurych, Düsseldorf, Amsterdam, Bristol, Budapeszt, Manchester, Monachium, Lublana, Utrecht, Praga, Stuttgart, Leeds, Birmingham, Lizbona i Bath.

W ujęciu globalnym najbardziej zakorkowanym miastem na świecie ponownie okazał się Stambuł, w którym w korkach traci się rocznie średnio 118 godzin – o 12 procent więcej niż przed rokiem. Na podium znalazły się ponadto Chicago i miasto Meksyk, w których kierowcy stracą średnio w tym roku odpowiednio 112 i 108 godzin (wzrost o 11 i 9 proc.). W czołowej dziesiątce znalazły się też Nowy Jork, Filadelfia (która awansowała aż o osiem miejsc), Kapsztad, Londyn, Paryż, Dżakarta i Los Angeles.

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Warszawa
