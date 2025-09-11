Aktualizacja: 11.09.2025 12:13 Publikacja: 11.09.2025 09:22
Park Akcji „Burza” to projekt pracowni Archigrest i topoScape.
Foto: Michał Szlaga
W ramach tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego Dezeen Awards 2025 na półfinałową, tak zwaną długą listę najlepszych projektów z całego świata dostały się dwie realizacje z Polski, obydwie znajdują się w Warszawie. Obok Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego jest to również projekt Parku Akcji „Burza” na Mokotowie.
Pisaliśmy już na łamach „Sukcesu”, że projekt Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego na Mokotowie znalazł się w gronie półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. Konkurs organizuje redakcja cenionego w branży portalu Dezeen, poświęconego architekturze i designowi.
Do grona wyróżnionych projektów dostała się jeszcze jedna realizacja z Polski, która również znajduje się na Mokotowie. W kategorii „Architektura krajobrazu i urbanistyka” jury zakwalifikowało do półfinału Park Akcji „Burza”, znajdujący się wokół Kopca Powstania Warszawskiego przy ulicy Bartyckiej. Autorami projektu założenia o powierzchni 8,3 hektara są architekci z dwóch warszawskich pracowni: TopoScape i Archigrest.
Czytaj więcej
Ogłoszono listę półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. Wśród wyróżnionych pr...
Jak widać, przedsięwzięcie odniosło sukces i zyskuje uznanie międzynarodowego grona ekspertów. W uzasadnieniu swojego wyboru jurorzy konkursu opisali park jako „niegdyś niedostępne i niebezpieczne, a obecnie – tętniące życiem”.
Rewitalizacja obszaru rozpoczęła się w 2022 roku i dobiegła końca latem 2023 roku. Historia przekształcenia nieprzyjaznego niegdyś, zarośniętego gruzowiska jest jednak znacznie dłuższa.
Pierwotna nazwa Kopca Powstania Warszawskiego brzmiała: Kopiec Czerniakowski. Po II wojnie światowej zaczęto go usypywać z gruzów pochodzących ze zburzonych budynków stolicy. Z czasem górę cegieł zarosła dzika roślinność.
Architekt i powstaniec warszawski, Eugeniusz Ajewski, chciał przekształcić kopiec w połączenie miejsca pamięci i obszaru rekreacyjnego. Z całego planu zrealizowano jedynie budowę pomnika na szczycie kopca. Przez dekady warszawiacy omijali ten obszar szerokim łukiem – kopiec uchodził za niedostępny i niebezpieczny.
Plan Ajewskiego dokończyli architekci z TopoScape i Archigrest. W ramach rewitalizacji, zgodnie z koncepcją architekta, umieszczono na terenie parku ławki i inne meble miejskie, wybudowano ścieżki i plac zabaw.
Zadbano też o odbudowę bioróżnorodności – posadzono nowe rośliny i wybudowano systemy melioracyjne. Gdzieniegdzie z ziemi na kopcu wyłaniają się fragmenty cegieł, pieców kaflowych i tralek, które z czasem zarosną. Większe elementy nadal będą widoczne – wkomponowano je wzdłuż Alei Godziny „W”, czyli ścieżki, która wiedzie na szczyt kopca.
To już kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla projektu warszawskiego parku. W ubiegłym roku realizacja otrzymała nagrodę w konkursach Landezine International Landscape Award oraz The European Prize for Urban Public Space, z kolei w lipcu tego roku zwyciężyła w konkursie European Garden Award 2025 w kategorii „Adaptacja parków i ogrodów do zmian klimatu”.
W kolejnych etapach jury konkursu Dezeen Awards 2025 wyłoni krótką listę, której skład poznamy w październiku. Ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz laureata głównej nagrody nastąpi 25 listopada w Londynie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ramach tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego Dezeen Awards 2025 na półfinałową, tak zwaną długą listę najlepszych projektów z całego świata dostały się dwie realizacje z Polski, obydwie znajdują się w Warszawie. Obok Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego jest to również projekt Parku Akcji „Burza” na Mokotowie.
Rząd Indii zamierza przekształcić obecną administracyjną dzielnicę Nowego Delhi na największy kompleks muzealny...
W europejskich miastach nie brakuje pięknych parków. Wiele z nich jest słynnych, ale są też „ukryte perły”, o kt...
Portal podróżniczy Travelbag opublikował ranking najlepszych europejskich miast dla miłośników nocnego życia. Wa...
Dolne Miasto to historyczna, bogata w tereny zielone i modna część Gdańska. Spacerując można w zaledwie kwadrans...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas