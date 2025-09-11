W ramach tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego Dezeen Awards 2025 na półfinałową, tak zwaną długą listę najlepszych projektów z całego świata dostały się dwie realizacje z Polski, obydwie znajdują się w Warszawie. Obok Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego jest to również projekt Parku Akcji „Burza” na Mokotowie.

Warszawa: Park Akcji „Burza” w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025

Pisaliśmy już na łamach „Sukcesu”, że projekt Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego na Mokotowie znalazł się w gronie półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. Konkurs organizuje redakcja cenionego w branży portalu Dezeen, poświęconego architekturze i designowi.

Do grona wyróżnionych projektów dostała się jeszcze jedna realizacja z Polski, która również znajduje się na Mokotowie. W kategorii „Architektura krajobrazu i urbanistyka” jury zakwalifikowało do półfinału Park Akcji „Burza”, znajdujący się wokół Kopca Powstania Warszawskiego przy ulicy Bartyckiej. Autorami projektu założenia o powierzchni 8,3 hektara są architekci z dwóch warszawskich pracowni: TopoScape i Archigrest.

Jak widać, przedsięwzięcie odniosło sukces i zyskuje uznanie międzynarodowego grona ekspertów. W uzasadnieniu swojego wyboru jurorzy konkursu opisali park jako „niegdyś niedostępne i niebezpieczne, a obecnie – tętniące życiem”.