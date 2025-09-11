Reklama

Park w Warszawie wyróżniony. Walczy o tytuł najpiękniejszego na świecie

Park Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie dostał się do półfinału konkursu Dezeen Awards 2025. To jeden z dwóch projektów z Polski, które zakwalifikowały się na „długą listę’ tegorocznej edycji tego konkursu.

Publikacja: 11.09.2025 09:22

Park Akcji „Burza” to projekt pracowni Archigrest i topoScape.

Park Akcji „Burza” to projekt pracowni Archigrest i topoScape.

Foto: Michał Szlaga

Izabela Popko

W ramach tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego Dezeen Awards 2025 na półfinałową, tak zwaną długą listę najlepszych projektów z całego świata dostały się dwie realizacje z Polski, obydwie znajdują się w Warszawie. Obok Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego jest to również projekt Parku Akcji „Burza” na Mokotowie.

Warszawa: Park Akcji „Burza” w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025

Pisaliśmy już na łamach „Sukcesu”, że projekt Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego na Mokotowie znalazł się w gronie półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. Konkurs organizuje redakcja cenionego w branży portalu Dezeen, poświęconego architekturze i designowi.

Do grona wyróżnionych projektów dostała się jeszcze jedna realizacja z Polski, która również znajduje się na Mokotowie. W kategorii „Architektura krajobrazu i urbanistyka” jury zakwalifikowało do półfinału Park Akcji „Burza”, znajdujący się wokół Kopca Powstania Warszawskiego przy ulicy Bartyckiej. Autorami projektu założenia o powierzchni 8,3 hektara są architekci z dwóch warszawskich pracowni: TopoScape i Archigrest.

Czytaj więcej

Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się wśród 262 projektów wyróżnionych w konkursi
Architektura
Akademik w Warszawie wśród najlepszych budynków na świecie. „To nowy standard”

Jak widać, przedsięwzięcie odniosło sukces i zyskuje uznanie międzynarodowego grona ekspertów. W uzasadnieniu swojego wyboru jurorzy konkursu opisali park jako „niegdyś niedostępne i niebezpieczne, a obecnie – tętniące życiem”.

Reklama
Reklama

Rewitalizacja obszaru rozpoczęła się w 2022 roku i dobiegła końca latem 2023 roku. Historia przekształcenia nieprzyjaznego niegdyś, zarośniętego gruzowiska jest jednak znacznie dłuższa.

Historia Kopca Powstania Warszawskiego

Pierwotna nazwa Kopca Powstania Warszawskiego brzmiała: Kopiec Czerniakowski. Po II wojnie światowej zaczęto go usypywać z gruzów pochodzących ze zburzonych budynków stolicy. Z czasem górę cegieł zarosła dzika roślinność.

Architekt i powstaniec warszawski, Eugeniusz Ajewski, chciał przekształcić kopiec w połączenie miejsca pamięci i obszaru rekreacyjnego. Z całego planu zrealizowano jedynie budowę pomnika na szczycie kopca. Przez dekady warszawiacy omijali ten obszar szerokim łukiem – kopiec uchodził za niedostępny i niebezpieczny.

Plan Ajewskiego dokończyli architekci z TopoScape i Archigrest. W ramach rewitalizacji, zgodnie z koncepcją architekta, umieszczono na terenie parku ławki i inne meble miejskie, wybudowano ścieżki i plac zabaw.

Zadbano też o odbudowę bioróżnorodności – posadzono nowe rośliny i wybudowano systemy melioracyjne. Gdzieniegdzie z ziemi na kopcu wyłaniają się fragmenty cegieł, pieców kaflowych i tralek, które z czasem zarosną. Większe elementy nadal będą widoczne – wkomponowano je wzdłuż Alei Godziny „W”, czyli ścieżki, która wiedzie na szczyt kopca.

Reklama
Reklama

To już kolejne międzynarodowe wyróżnienie dla projektu warszawskiego parku. W ubiegłym roku realizacja otrzymała nagrodę w konkursach Landezine International Landscape Award oraz The European Prize for Urban Public Space, z kolei w lipcu tego roku zwyciężyła w konkursie European Garden Award 2025 w kategorii „Adaptacja parków i ogrodów do zmian klimatu”.

W kolejnych etapach jury konkursu Dezeen Awards 2025 wyłoni krótką listę, której skład poznamy w październiku. Ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz laureata głównej nagrody nastąpi 25 listopada w Londynie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Warszawa

W ramach tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego Dezeen Awards 2025 na półfinałową, tak zwaną długą listę najlepszych projektów z całego świata dostały się dwie realizacje z Polski, obydwie znajdują się w Warszawie. Obok Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego jest to również projekt Parku Akcji „Burza” na Mokotowie.

Warszawa: Park Akcji „Burza” w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Budowę Sekretariatu Centralnego rozpoczęto w związku z przenoszeniem stolicy ówczesnych Indii Brytyj
Miasta
Powstanie największe muzeum na świecie. Tysiąc sal i wielki remont w planach
Renesans plecaka w biznesie - dlaczego managerowie i freelancerzy porzucili aktówki na rzecz techwea
Materiał Promocyjny
Renesans plecaka w biznesie - dlaczego managerowie i freelancerzy porzucili aktówki na rzecz techwearu?
Autorką projektu ogrodu na dachu BUW była nieżyjąca już, ceniona polska architektka krajobrazu, Iren
Miasta
Najpiękniejsze parki w Europie. Wyróżnienie dla warszawskiego „ogrodu na dachu”
Warszawa otrzymała jedną z najwyższych ocen w rankingu – w kategorii bezpieczeństwa po zmroku. Wyżej
Miasta
Warszawa wśród najlepszych miast Europy dla nocnych marków. Barcelona pokonana
Budynek Esencji powstaje tuż przy Nowej Motławie. Mieszkańcy apartamentów od strony rzeki będą się c
Artykuł promocyjny
Apartamenty w Gdańsku z widokiem na wodę
Reklama
Reklama
e-Wydanie