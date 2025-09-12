Reklama

Los Angeles traci swój słynny symbol. Okazał się zbyt łatwopalny

Charakterystycznym elementem krajobrazu Los Angeles są wysokie palmy. Te drzewa pojawiły się w wielu teledyskach, „zagrały” też w ogromnej liczbie filmów czy seriali. Jednak „miasto aniołów” chce się pozbyć palm. Dlaczego?

Publikacja: 12.09.2025 12:54

Palmy są powszechne w Los Angeles, ale z czasem będzie ich w mieście coraz mniej. Władze wolą inne d

Palmy są powszechne w Los Angeles, ale z czasem będzie ich w mieście coraz mniej. Władze wolą inne drzewa – dęby i jawory.

Foto: Lala Miklós Unsplash

Izabela Popko

Palmy, którymi obsadzono ulice Los Angeles na początku XX wieku, stały się ikonicznym elementem krajobrazu tego miasta, a także symbolem amerykańskiej popkultury.  Niestety, z powodu coraz większego zagrożenia pożarami w Kalifornii, a także w samym „mieście aniołów”, te zbyt łatwopalne drzewa, których uprawa wymaga w dodatku dużych ilości wody, stają się poważnym problemem dla Los Angeles.

Palmy znikają z ulic Los Angeles

Z Los Angeles kojarzą się takie symbole jak napis „Hollywood” na wzgórzach górujących nad miastem czy wysokie palmy rosnące wzdłuż ulic i promenad najważniejszego miasta Kalifornii. Gatunek o nazwie palma wachlarzowata meksykańska przywieźli do Kalifornii Hiszpanie. W chrześcijańskiej ikonografii to drzewo jest symbolem pokoju, zbawienia i wiecznego życia.„Kariera” palm jako symbolu Los Angeles rozpoczęła się w latach 30. XX wieku. W ramach wykuwania wizerunku miasta jako skąpanego w słońcu miasta rozrywki oraz „fabryki snów”, a także w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w 1932 roku, na terenie miasta posadzono kilkadziesiąt tysięcy palm.

Czytaj więcej

Park Akcji „Burza” to projekt pracowni Archigrest i topoScape.
Miasta
Park w Warszawie wyróżniony. Walczy o tytuł najpiękniejszego na świecie

Strzeliste, efektowne drzewa z wieńczącymi je rozłożystymi liśćmi szybko stały się symbolem Los Angeles, a także nieodłącznym elementem tożsamości miasta. Niespełna sto lat później ten okres się kończy. Życie palm dobiega końca, a klimat Kalifornii przestaje sprzyjać ich hodowli.

Co gorsza, zdaniem władz, te drzewa są zbyt łatwopalne, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla miasta i – szerzej – całej Kalifornii. Tragiczne w skutkach pożary regularnie nękają ten stan, na początku tego roku dotknęły również Los Angeles. Palmy – symbol „miasta aniołów”, który pokochali nie tylko mieszkańcy, ale i miliony ludzi na całym świecie – stały się dla Los Angeles dużym problemem.

Reklama
Reklama

Foto: Joel Mott Unsplash

Palmy, choć piękne, nie są pożyteczne. Nie dają bowiem cienia ani ochłody, co przy falach upałów, które regularnie nawiedzają Los Angeles, stało się poważną wadą. Co nie mniej istotne, palmy wymagają pracochłonnej pielęgnacji, aby dobrze wyglądały, potrzebują też obfitego podlewania.

Zmienia się krajobraz Los Angeles. Palmy zastąpią inne drzewa

Władze Los Angeles poszły w ślady wielu miast południa Europy i zmieniły strategię zarządzania zielenią miejską. Już od szeregu miesięcy sadzi się coraz mniej nowych palm, a coraz więcej gatunków drzew, które są odporne na suszę i przy tym mniej łatwopalne.

Zamiast palm, w Los Angeles przybywa dębów czy jaworów. Nie zajmują się one ogniem tak szybko jak palmy, a zarazem dzięki swoim rozłożystym koronom zapewniają mieszkańcom więcej cienia.

We współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami władze Los Angeles uruchomiły w 2025 roku program o nazwie ShadeLA. Jego celem jest zwiększenie liczby zacienionych miejsc w przestrzeni miasta poprzez nowe nasadzenia drzew.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Los Angeles Styl Życia

Palmy, którymi obsadzono ulice Los Angeles na początku XX wieku, stały się ikonicznym elementem krajobrazu tego miasta, a także symbolem amerykańskiej popkultury.  Niestety, z powodu coraz większego zagrożenia pożarami w Kalifornii, a także w samym „mieście aniołów”, te zbyt łatwopalne drzewa, których uprawa wymaga w dodatku dużych ilości wody, stają się poważnym problemem dla Los Angeles.

Palmy znikają z ulic Los Angeles

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Park Akcji „Burza” to projekt pracowni Archigrest i topoScape.
Miasta
Park w Warszawie wyróżniony. Walczy o tytuł najpiękniejszego na świecie
Budowę Sekretariatu Centralnego rozpoczęto w związku z przenoszeniem stolicy ówczesnych Indii Brytyj
Miasta
Powstanie największe muzeum na świecie. Tysiąc sal i wielki remont w planach
Renesans plecaka w biznesie - dlaczego managerowie i freelancerzy porzucili aktówki na rzecz techwea
Materiał Promocyjny
Renesans plecaka w biznesie - dlaczego managerowie i freelancerzy porzucili aktówki na rzecz techwearu?
Autorką projektu ogrodu na dachu BUW była nieżyjąca już, ceniona polska architektka krajobrazu, Iren
Miasta
Najpiękniejsze parki w Europie. Wyróżnienie dla warszawskiego „ogrodu na dachu”
Warszawa otrzymała jedną z najwyższych ocen w rankingu – w kategorii bezpieczeństwa po zmroku. Wyżej
Miasta
Warszawa wśród najlepszych miast Europy dla nocnych marków. Barcelona pokonana
Reklama
Reklama
e-Wydanie