Los Angeles traci swój słynny symbol. Okazał się zbyt łatwopalny

Palmy są powszechne w Los Angeles, ale z czasem będzie ich w mieście coraz mniej. Władze wolą inne drzewa – dęby i jawory.
Palmy, którymi obsadzono ulice Los Angeles na początku XX wieku, stały się ikonicznym elementem krajobrazu tego miasta, a także symbolem amerykańskiej popkultury. Niestety, z powodu coraz większego zagrożenia pożarami w Kalifornii, a także w samym „mieście aniołów”, te zbyt łatwopalne drzewa, których uprawa wymaga w dodatku dużych ilości wody, stają się poważnym problemem dla Los Angeles.
Z Los Angeles kojarzą się takie symbole jak napis „Hollywood” na wzgórzach górujących nad miastem czy wysokie palmy rosnące wzdłuż ulic i promenad najważniejszego miasta Kalifornii. Gatunek o nazwie palma wachlarzowata meksykańska przywieźli do Kalifornii Hiszpanie. W chrześcijańskiej ikonografii to drzewo jest symbolem pokoju, zbawienia i wiecznego życia.„Kariera” palm jako symbolu Los Angeles rozpoczęła się w latach 30. XX wieku. W ramach wykuwania wizerunku miasta jako skąpanego w słońcu miasta rozrywki oraz „fabryki snów”, a także w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w 1932 roku, na terenie miasta posadzono kilkadziesiąt tysięcy palm.
Strzeliste, efektowne drzewa z wieńczącymi je rozłożystymi liśćmi szybko stały się symbolem Los Angeles, a także nieodłącznym elementem tożsamości miasta. Niespełna sto lat później ten okres się kończy. Życie palm dobiega końca, a klimat Kalifornii przestaje sprzyjać ich hodowli.
Co gorsza, zdaniem władz, te drzewa są zbyt łatwopalne, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla miasta i – szerzej – całej Kalifornii. Tragiczne w skutkach pożary regularnie nękają ten stan, na początku tego roku dotknęły również Los Angeles. Palmy – symbol „miasta aniołów”, który pokochali nie tylko mieszkańcy, ale i miliony ludzi na całym świecie – stały się dla Los Angeles dużym problemem.
Palmy, choć piękne, nie są pożyteczne. Nie dają bowiem cienia ani ochłody, co przy falach upałów, które regularnie nawiedzają Los Angeles, stało się poważną wadą. Co nie mniej istotne, palmy wymagają pracochłonnej pielęgnacji, aby dobrze wyglądały, potrzebują też obfitego podlewania.
Władze Los Angeles poszły w ślady wielu miast południa Europy i zmieniły strategię zarządzania zielenią miejską. Już od szeregu miesięcy sadzi się coraz mniej nowych palm, a coraz więcej gatunków drzew, które są odporne na suszę i przy tym mniej łatwopalne.
Zamiast palm, w Los Angeles przybywa dębów czy jaworów. Nie zajmują się one ogniem tak szybko jak palmy, a zarazem dzięki swoim rozłożystym koronom zapewniają mieszkańcom więcej cienia.
We współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami władze Los Angeles uruchomiły w 2025 roku program o nazwie ShadeLA. Jego celem jest zwiększenie liczby zacienionych miejsc w przestrzeni miasta poprzez nowe nasadzenia drzew.
