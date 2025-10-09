Dobiegła końca budowa wioski olimpijskiej na zimowe igrzyska olimpijskie Milano Cortina w 2026 r. Projektanci i organizatorzy założyli, że ma to być kompleks, który będzie funkcjonował w nowej roli po zakończeniu zmagań sportowych.

Reklama Reklama

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina. Wioska olimpijska gotowa

Wioska olimpijska w Mediolanie przypomina osiedle bloków. To prosty kompleks sześciu budynków mieszkalnych oraz sąsiadujących z nimi zrewitalizowanych obiektów historycznych.

Wioska powstała na terenie dawnego dworca kolejowego w dzielnicy Porta Romana w południowo-wschodniej części Mediolanu. Jak wiele innych dzielnic przydworcowych, był to nieciekawy zakątek miasta – kwitła tu przestępczość.

Projekt wioski olimpijskiej zakładał, że ma ona stać się częścią miasta. Po zakończeniu igrzysk, w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy w Mediolanie, osiedle ma zostać przekształcone na kompleks akademików dla ponad tysiąca studentów. Inwestycja, która pochłonęła 140 milionów euro, stanowi część szerszego projektu rewitalizacji dzielnicy Porta Romana.