Aktualizacja: 09.10.2025 17:29 Publikacja: 09.10.2025 12:13
Kompleks budynków to projekt amerykańskiej pracowni amerykańska pracownia architektoniczna Skidmore, Owings & Merrill.
Foto: STEFANO RELLANDINI / AFP
Dobiegła końca budowa wioski olimpijskiej na zimowe igrzyska olimpijskie Milano Cortina w 2026 r. Projektanci i organizatorzy założyli, że ma to być kompleks, który będzie funkcjonował w nowej roli po zakończeniu zmagań sportowych.
Wioska olimpijska w Mediolanie przypomina osiedle bloków. To prosty kompleks sześciu budynków mieszkalnych oraz sąsiadujących z nimi zrewitalizowanych obiektów historycznych.
Wioska powstała na terenie dawnego dworca kolejowego w dzielnicy Porta Romana w południowo-wschodniej części Mediolanu. Jak wiele innych dzielnic przydworcowych, był to nieciekawy zakątek miasta – kwitła tu przestępczość.
Projekt wioski olimpijskiej zakładał, że ma ona stać się częścią miasta. Po zakończeniu igrzysk, w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy w Mediolanie, osiedle ma zostać przekształcone na kompleks akademików dla ponad tysiąca studentów. Inwestycja, która pochłonęła 140 milionów euro, stanowi część szerszego projektu rewitalizacji dzielnicy Porta Romana.
Foto: STEFANO RELLANDINI / AFP
Jeszcze w trakcie prac budowlanych pojawiały się głosy, że nowa wioska olimpijska w Mediolanie pozostawia wiele do życzenia pod względem estetycznym. Powstały bowiem budynki bardzo proste, pozbawione ozdobników, przypominające bloki mieszkalne. Celem projektantów było stworzenie budynków, które przetrwają wiele lat i po zakończeniu igrzysk nie będą wymagały przebudowy, by dostosować je do nowych potrzeb. Dlatego wnętrza zostały wyposażone tak, by niemal natychmiast po igrzyskach mogli się do nich wprowadzić studenci. To pozwoli oszczędzić pieniądze, ale też materiały budowlane, a zatem – zmniejszyć ślad węglowy kompleksu.
Foto: STEFANO RELLANDINI / AFP
Za projekt kompleksu Milano Cortina odpowiada amerykańska pracownia architektoniczna Skidmore, Owings & Merrill, która ma na koncie między innymi takie słynne realizacje jak wieżowce Freedom Tower w Nowym Jorku czy Burj Khalifa w Dubaju. Zagospodarowanie całego terenu odbywa się pod kierownictwem włoskiej firmy deweloperskiej Coima we współpracy z marką Prada i Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
Olimpijczycy i ich sztaby – łącznie około 1700 osób – będą mieli do dyspozycji w pełni wyposażone pokoje z łóżkami pojedynczymi lub podwójnymi, biurkiem i prywatną łazienką. Ośmiopiętrowe bloki będą ponadto mieścić siłownię, kantynę i centrum medyczne.
Bloki połączono otwartymi, porośniętymi zielenią strukturami, które w przyszłości mogą służyć jako miejsca spotkań. Oprócz mieszkań dla studentów w budynkach znajdą się też przestrzenie do nauki i laboratoria.
Foto: STEFANO RELLANDINI / AFP
Budynki wyposażono w pompy ciepła, a większość energii elektrycznej będą dostarczać solary na dachach budynków. W budynkach działa też system recyklingu ścieków, które po oczyszczeniu będą nawadniać lokalną roślinność.
Na poziomie ulicy w budynkach będą funkcjonować sklepy i lokale gastronomiczne. Na dawnym Placu Olimpijskim w centrum osiedla swoje produkty będą sprzedawać rolnicy, będą się tu też odbywać rozmaite lokalne wydarzenia. Otwarto już rekrutację dla studentów, którzy chcą zamieszkać w nowym akademiku.
Ta sama idea, która stoi za projektem osiedla Milano Cortina, przyświecała projektantom dawnej wioski olimpijskiej w londyńskiej dzielnicy Stratford. Po igrzyskach w 2012 roku teren ten przekształcono na kompleks budynków mieszkalnych i publicznych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dobiegła końca budowa wioski olimpijskiej na zimowe igrzyska olimpijskie Milano Cortina w 2026 r. Projektanci i organizatorzy założyli, że ma to być kompleks, który będzie funkcjonował w nowej roli po zakończeniu zmagań sportowych.
Tłumy pielgrzymów, ale i turystów coraz bardziej utrudniają życie mieszkańcom hiszpańskiego miasteczka Santiago...
Charakterystycznym elementem krajobrazu Los Angeles są wysokie palmy. Te drzewa pojawiły się w wielu teledyskach...
Park Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie dostał się do półfinału konkursu Dezeen Awards 2025. To jeden z dwóc...
Rząd Indii zamierza przekształcić obecną administracyjną dzielnicę Nowego Delhi na największy kompleks muzealny...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas