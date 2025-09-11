Pałac Prezydencki w Nowym Delhi wraz z innymi budynkami tworzącymi Sekretariat Centralny, czyli administracyjną dzielnicę stolicy Indii, ma stać się największym kompleksem muzealnym na świecie – taki plan ma premier Indii Narendra Modi. Urzędnicy państwowi, którzy pracują w Sekretariacie Centralnym, przenoszą się do powstającego nieopodal kompleksu nowoczesnych biurowców.

Reklama Reklama

Indie będą mieć największe muzeum na świecie. Plan premiera Modiego

Sekretariat Centralny, czyli stuletni kompleks budynków w Nowym Delhi, to administracyjna dzielnica stolicy Indii, a niegdyś – symbol brytyjskiego kolonializmu. Odkąd Indie odzyskały niepodległość w 1947 roku, swoje siedziby w Sekretariacie Centralnym mają ministerstwa i inne najważniejsze instytucje państwowe.

Sercem całego kompleksu jest okazały Rashtrapati Bhavan, czyli Pałac Prezydencki – największa rezydencja głowy państwa na świecie. Ogromne przestrzenie Rashtrapati Bhavan, a także pozostałych budynków tworzących Sekretariat Centralny, stały się jednak za małe dla armii urzędników obsługujących sprawy państwa, które zamieszkuje prawie półtora miliarda ludzi.

W budynkach Sekretariatu Centralnego panuje coraz większa ciasnota. Przez lata instalowano w nich tymczasowe ściany działowe, aby na bieżąco dostosowywać przestrzenie biurowe do potrzeb urzędników.