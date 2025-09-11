Aktualizacja: 11.09.2025 05:46 Publikacja: 11.09.2025 05:00
Budowę Sekretariatu Centralnego rozpoczęto w związku z przenoszeniem stolicy ówczesnych Indii Brytyjskich do zupełnie nowego miasta – Nowego Delhi.
Foto: Laurie Jones, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Pałac Prezydencki w Nowym Delhi wraz z innymi budynkami tworzącymi Sekretariat Centralny, czyli administracyjną dzielnicę stolicy Indii, ma stać się największym kompleksem muzealnym na świecie – taki plan ma premier Indii Narendra Modi. Urzędnicy państwowi, którzy pracują w Sekretariacie Centralnym, przenoszą się do powstającego nieopodal kompleksu nowoczesnych biurowców.
Sekretariat Centralny, czyli stuletni kompleks budynków w Nowym Delhi, to administracyjna dzielnica stolicy Indii, a niegdyś – symbol brytyjskiego kolonializmu. Odkąd Indie odzyskały niepodległość w 1947 roku, swoje siedziby w Sekretariacie Centralnym mają ministerstwa i inne najważniejsze instytucje państwowe.
Sercem całego kompleksu jest okazały Rashtrapati Bhavan, czyli Pałac Prezydencki – największa rezydencja głowy państwa na świecie. Ogromne przestrzenie Rashtrapati Bhavan, a także pozostałych budynków tworzących Sekretariat Centralny, stały się jednak za małe dla armii urzędników obsługujących sprawy państwa, które zamieszkuje prawie półtora miliarda ludzi.
W budynkach Sekretariatu Centralnego panuje coraz większa ciasnota. Przez lata instalowano w nich tymczasowe ściany działowe, aby na bieżąco dostosowywać przestrzenie biurowe do potrzeb urzędników.
Rząd Indii zdecydował o przeniesieniu swojej siedziby do nowego kompleksu, dzięki czemu stuletni Sekretariat Centralny mógłby stać się muzeum. Propozycję tę przedstawił jeszcze w maju 2023 roku premier Narendra Modi, zaś w grudniu opublikowano dokument nakreślający ramowy plan transformacji historycznego kompleksu.
Z dokumentów rządowych wynika, że powierzchnia wystawowa w Sekretariacie Centralnym wyniesie około 155 tysięcy metrów kwadratowych – ponad trzy razy więcej niż w Wielkim Muzeum Egipskim, bodaj największym muzeum na świecie, które ma już niebawem w pełni otworzyć się w Gizie. Ekspozycja obejmie prawie 30 tysięcy eksponatów dokumentujących pięć tysięcy lat historii Indii.
Na początku sierpnia Narendra Modi uroczyście inaugurował jeden z gmachów nowej siedziby rządu o nazwie Kartavya Bhavan, który znajduje się parę ulic dalej od Sekretariatu Centralnego. W odróżnieniu od budynków wchodzących w skład historycznego kompleksu, ten nowy będzie jedną z najnowocześniejszych siedzib rządów na świecie.
Budowę Sekretariatu Centralnego rozpoczęto w 1912 i zakończono w 1927 roku w ramach przenoszenia stolicy ówczesnych Indii Brytyjskich z Kalkuty do zupełnie nowego miasta – Nowego Delhi. Autorem projektu okazałych budynków z piaskowca był brytyjski architekt Herbert Baker.
Obecny Pałac Prezydencki aż do 1950 roku funkcjonował pod nazwą Domu Wicekróla i służył jako jego rezydencja. Ostatnim rezydentem pałacu z ramienia Imperium Brytyjskiego był bliski krewny rodziny królewskiej, hrabia Louis Mountbatten. Po uzyskaniu przez Indie niepodległości nazwę kompleksu zmieniono na „Sekretariat Centralny”, zaś Dom Wicekróla stał się Pałacem Prezydenckim.
Fasady i wystrój budynków wchodzących w skład Sekretariatu Centralnego łączą charakterystyczne elementy tradycyjnej indyjskiej i europejskiej architektury. Rozległy kompleks sam w sobie jest więc bardzo ciekawą atrakcją, która ma potencjał przyciągnąć wielu turystów.
