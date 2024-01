Po zejściu z podkładu oczom zwiedzających ukazać się ma zapierający dech w piersiach widok na „podwodny dziedziniec”.



Centralna część Aquellum będzie miała wysokość aż 100 metrów. Wrażenie robić będą także geometryczne balkony wystające z betonowych ścian oraz głębokie wnęki, w których mieścić się będą tarasy, patio, stawy czy kaskady wewnętrzne.

W budynku – poza strefami relaksu, hotelami czy sklepami – znajdzie się także obszar o nazwie The Generato. To przestrzeń dedykowana laboratoriom badawczym – to tam powstawać mają nowoczesne technologie i innowacje.

Czym jest projekt Neom?

Architekt Tobias Wallisser, który odpowiada za projekt Aquellum, opisuje go jako „ultra-luksusowy drapacz chmur do góry nogami”. Dlaczego? Fasada skierowana jest bowiem do wewnątrz, a nie na zewnątrz. „Wszystko jest na odwrót i do góry nogami” – zaznacza projektant. „Stworzyliśmy coś zupełnie nowego i ekscytującego. Wypełniliśmy tę przestrzeń technologią, nowymi możliwościami i nauką – na skalę, jakiej świat nigdy nie widział” – zapewniają twórcy projektu.

Saudyjczycy pod rządami Muhammada ibn Salmana, księcia koronnego i faktycznego władcy kraju, dokonują stopniowej rewolucji – przewidując szybkie odejście świata od paliw kopalnych, próbują zmienić strategię gospodarczą swojego kraju, by uniezależnić się od ropy naftowej. Chcą oni przebudować gospodarkę tak, by jak największa część produktu krajowego brutto pochodziła ze źródeł innych niż przemysł wydobycia i przetwarzania ropy. W strategię tę wpisuje się właśnie między innymi gigantyczny projekt Neom zakładający budowę miast na pustyni u wybrzeży Morza Czerwonego.