W mediach poświęconych stylowi życia i modzie od jakiegoś czasu coraz częściej mówi się o bardzo specyficznej grupie influencerów, a zwłaszcza influencerek. Anglosasi nazwali tę grupę młodych twórców „aristo-influencers”. Nazwa mówi sama za siebie, bo chodzi o młodych ludzi z arystokratycznych rodzin, którzy odkryli, że ich pochodzenie świetnie „sprzedaje się” na platformach społecznościowych.

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Księżniczki: Influencerki nowej ery

Ich życie opływa w luksusy, wolny czas spędzają w rodzinnych posiadłościach i na ekskluzywnych imprezach. To wszystko chętnie pokazują na platformach społecznościowych, tam śledzą ich setki tysięcy obserwujących.

Młodzi książęta i księżniczki, a także inni przedstawiciele młodego pokolenia arystokratów to też nowe ikony mody. Są na pokazach czołowych marek i nawiązują z nimi współprace ambasadorskie (zwłaszcza z markami jubilerskimi, które lubią mariaż luksusu z dziedzictwem). Oto arysto-influencerzy – osobna grupa kreatorów treści na platformach społecznościowych.

Arystokraci i arystokratki od wieków byli najbardziej wpływowymi postaciami w dziedzinie stylu. Zwłaszcza jeżeli mogą pochwalić się nienaganną figurą i fotogeniczną urodą. Nieżyjąca już księżna Diana czy jej synowa księżna Kate nie są jedynymi przykładami arystokratek, które wyznaczały trendy w modzie.

Można mnożyć arystokratów i arystokratki, którzy są dobrze znani w branży mody i robią furorę w mediach społecznościowych. Wymieńmy chociażby księżniczkę Marię Chiarę z Burbonów Obojga Sycylii, greckie książęta: Marię-Olimpię Glücksburg i Achillesa Andrzeja, księżniczkę Aleksandrę Hanowerską, hrabiankę Zitę d'Hauteville, księżniczkę Leę Behn, Amelię Windsor czy wreszcie siostrzenicę księżnej Diany, Kitty Spencer.

Wszyscy oni publikują na swoich kanałach społecznościowych na TikToku i Instagramie zwykłe-niezwykłe scenki ze swojego szlacheckiego życia. Okazuje się, że przedstawiciele z pokolenia Z i młodzi millenialsi nadal pragną podglądać arystokratów, których styl życia jest nieosiągalny dla zwykłego zjadacza chleba – i sprawia wrażenie lepszego.

Młode arystokratki na Instagramie. Prawdziwe „Old money”

Co w arystokratach tak przyciąga młodych obserwujących? Zdaniem obserwatorów zjawiska arysto-influencerów weszliśmy w specyficzną erę rozwoju zjawiska „nepo babies”, czyli potomków znanych i wpływowych osób. W przypadku arystokratów, którzy stali się influencerami, to zjawisko zyskuje nieco inny wymiar.

Arysto-influencerzy prezentują lekkość swojej egzystencji w niezwykle autentyczny sposób. Ten autentyzm wynika z tego, że specyficzny styl życia tych ludzi jest po prostu ich przyrodzonym dziedzictwem, które budowały pokolenia ich przodków. Ich marki osobiste nie mają sobie równych – „zwykli” influencerzy, którzy musieli wypracowywać swoje wizerunki, a nawet „zwykłe” nepo babies, tak naprawdę nie dorastają im do pięt.

Nawet jeżeli żyjemy w czasach, w których coraz głośniej wybrzmiewa hasło „eat the rich”, to ludzie paradoksalnie nadal pragną dostawać opowieści o życiu osób, które miały szczęście urodzić się w rodzinach szlacheckich. Godzą się na ten nepotyzm, bo w dobie pogoni za autentycznością wielowiekowe dziedzictwo arysto-influencerów staje się niepodważalną gwarancją tej autentyczności.