Odsłonięty w maju tego roku we Wrocławiu Pomnik Żołnierzy Niezłomnych został doceniony w prestiżowym konkursie CODAworx 2024 – zaliczono go do stu najważniejszych i najpiękniejszych dzieł sztuki, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej. Mieszczący się na wrocławskim skwerze – pomiędzy ulicami Borowską, Glinianą i Dyrekcyjną – monument ma jeszcze szansę na nagrodę publiczności.

Pomnik z Wrocławia wśród stu najlepszych dzieł w przestrzeni publicznej na świecie

„Anty-Soviet Partisans’ Memorial” – bo pod taką nazwą na świecie znany jest wrocławski Pomnik Żołnierzy Niezłomnych – został wybrany spośród 380 dzieł pochodzących z aż 24 krajów. Monument jest jedynym obiektem z Polski, który znalazł się w tym roku na liście stu najważniejszych i najpiękniejszych dzieł sztuki, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej. To ogromne wyróżnienie zarówno dla Wrocławia, jak i jego twórców – wrocławskich artystów Tomasza i Konrada Urbanowiczów.

Centrum Historii Zajezdnia

„To wielki sukces wszystkich jednostek związanych na każdym z etapów prac tego złożonego i wymagającego projektu, który tworzyliśmy razem od kilku lat” – mówi dr Konrad Urbanowicz, jeden z autorów projektu.