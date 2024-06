Dom, który chroni przed kibicami. Słynny polski architekt projektuje w Niemczech

Robert Konieczny przyzwyczaił wszystkich do tego, że projektuje bezkompromisowo. Dzięki tej bezkompromisowości zespołu KWK Promes powstają obiekty niezwykłe, które zapadają w pamięć – i zdobywają cenne wyróżnienia.

Reklama

Tak było choćby z Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie, budynkiem, którego... nie ma, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Tak jest też z projektami domów jednorodzinnych tworzonych przez Koniecznego. To konstrukcje radykalne, wizjonerskie, oparte o założenia z pozoru karkołomne lub niemożliwe do spełnienia.

Najnowszy projekt KWK Promes, być może nie jest tak radykalny, jak niektóre poprzednie projekty katowickiej pracowni, ale też zaskakuje założeniem. To dom otwarty na przyrodę, na działce pozbawionej ogrodzenia, a jednocześnie zamknięty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jak to możliwe i co to ma wspólnego z kibicami?

Nowy projekt Roberta Koniecznego i KWK Promes

O swoim projekcie Robert Konieczny opowiedział szerzej w rozmowie z serwisem „Architektura-Murator”. Niemiecki inwestor znał realizacje KWK Promes, w szczególności interesowały go te, które zakładały ruchomość elementów obiektu – jak w przypadku Domu Kwadrantowego czy projektu znanego jako Safe House.