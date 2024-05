Warto podjąć wyzwanie. Polscy laureaci o kulisach Konkursu Nagroda Jamesa Dysona

Polacy dali się już poznać w tym konkursie jako utalentowani projektanci i inżynierowie. Przykładem może być projekt SmartHEAL, którego twórcami są Tomasz Raczyński, Dominik Baraniecki i Piotr Walter z Politechniki Warszawskiej czy projekt „Rydwan życia” Piotra Tłuszcza. Jakie rady nagrodzeni polscy wynalazcy mają dla młodych inżynierów marzących o udziale w Konkursie Nagroda Jamesa Dysona?

Piotr Walter, SmartHEAL: każdy młody inżynier powinien spróbować sił w tym konkursie

Czym jest SmartHEAL?

Piotr Walter: Najkrócej mówiąc: to inteligentny opatrunek do diagnostyki ran przewlekłych. Ma zintegrowany sensor pH, który pozwala na ocenę etapu gojenia rany i wykrycie potencjalnych infekcji. To odbywa się bez zdejmowania opatrunku, więc czas gojenia staje się krótszy, a pacjent szybciej wraca do zdrowia. SmartHEAL to projekt zrodzony z pasji. Po rozmowach z lekarzami dotarło do nas, że problem leczenia ran przewlekłych bywa pomijany, mimo że na świecie zmaga się z nim 20 milionów ludzi.

Jak powstał wasz zespół?

P.W.: Na co dzień pracujemy w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) Politechniki Warszawskiej. Tutaj mamy dostęp do świetnych laboratoriów, tu współdziałamy w zespole prof. Małgorzaty Jakubowskiej. Praca z innymi specjalistami, dostęp do laboratoriów, czerpanie z doświadczenia w dziedzinie elektroniki drukowanej, sensorów chemicznych i elektrochemicznych – to pozwoliło nam stworzyć rozwiązanie, które doceniono w Konkursie Nagroda Jamesa Dysona.