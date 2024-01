Tylko kawa, herbata i woda. Nietypowa „dieta mnicha” premiera Wielkiej Brytanii

Mimo że praktyka ta może brzmieć niezwykle rygorystycznie, to część ekspertów ds. żywienia wypowiadających się w brytyjskich mediach podkreśla, że w rzeczywistości jest to nieco ostrzejsza wersja popularnej w ostatnim czasie diety 5:2, polegającej na tym, że przez pięć dni w tygodniu jemy normalne posiłki – o wartości około 1600-1800 kalorii – a przez kolejne dwa – pościmy.

James Betts, profesor fizjologii metabolicznej na Uniwersytecie w Bath, dopatruje się w tego rodzaju żywieniu korzyści. Jak podkreślił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”, dieta o ograniczonej kaloryczności nie wprowadza organizmu w stan postu – w przeciwieństwie do 36-godzinnego postu Sunaka. Zdaniem badacza tego rodzaju praktyki sprawiają, że „organizm wykorzystuje swoje normalne zasoby energii”. „Zasadniczo polega to na przestawieniu swojego organizmu z używania podstawowych węglowodanów jako paliwa na wykorzystywanie tłuszczu jako paliwa w ciągu 36 godzin” – powiedział.

Z kolei zdaniem Adama Collinsa, profesora z University of Surrey, dieta stosowana przez Rishiego Sunaka, może zapewnić „elastyczność metaboliczną” – zdolność organizmu do przełączania się między różnymi rodzajami „paliwa”. To – jak twierdzi – może prowadzić zaś do „odporności metabolicznej”, czyli lepszej zdolności radzenia sobie z okresami zarówno przejadania się, jak i tymi, w których występuje brak aktywności czy stres.

Dieta Rishiego Sunaka nie dla każdego. Eksperci ostrzegają

Eksperci zaznaczają jednak, że korzyści płynące z tego typu diety wciąż pozostają na etapie badań. Dotychczas większość z nich przeprowadzana była przede wszystkim na zwierzętach, a nie na ludziach.

Stosowany przez Sunaka post może pomóc w utracie wagi, jednak jednocześnie może mieć także mało korzystne skutki – między innymi utratę mięśni. „Podczas postu może spaść aktywność fizyczna, bo organizmowi brakuje energii” – czytamy.