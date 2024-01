Przewidywanie trendów to dzisiaj potężny biznes. Wychwytywanie nowych zjawisk, które mogą dać przewagę na rynku, stało się kluczowe dla bardzo wielu firm. Obserwowanie trendów dotyczy różnych branż – nie tylko mody czy technologii. Także gastronomia cały poszukuje nowych zjawisk, które mogą przyciągnąć klientów i klientki do restauracji.

Jak zauważa amerykański magazyn „Time”, jednym z trendów, który ma szansę odegrać znaczącą rolę w 2024 rokuy jest kuchnia wafu, która zyskuje popularność na całym świecie. Na naszym kontynencie spotkać się z nią można przede wszystkim we Włoszech, ale z czasem – zdaniem ekspertów – pojawi się i w innych krajach. Ale czym właściwie jest wspomniana kuchnia wafu?

Trendy kulinarne 2024 roku: czym jest kuchnia wafu?

Zyskująca na całym świecie popularność kuchnia wafu to zjawisko polegające na łączeniu japońskiej tradycji kulinarnej z zachodnimi smakami. W dosłownym tłumaczeniu termin „wafu” oznacza „styl japoński”, jednak w kontekście kulinarnym mówi on o nowoczesnym podejściu do dań, w których tradycyjne japońskie składniki i techniki gotowania łączą się z innowacyjnymi elementami z kulinarnej kultury Zachodu.

Charakterystyczną cechą dla kuchni wafu jest potrzeba eksperymentowania. Liczy się tworzenie nowych połączeń smakowych, przy jednoczesnym zwracaniu uwagę na prostotę wykorzystywanych składników. W przygotowanych w stylu wafu daniach istotny jest nie tylko smak, ale i sposób podawania – nie od dziś bowiem wiadomo, że dla Japończyków niezwykle ważne, by jedzenie było smaczne, ale i atrakcyjne wizualnie. Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni przykładają bardzo dużą wagę do estetyki serwowanych przez siebie dań.

Mówiąc o kuchni wafu, mówimy o bardzo szerokim zakresie dań – może być to klasyczne curry japońskie, w którym dostrzec można elementy kuchni zachodniej, rozmaite makarony z sosem miso, zupy ramen z niecodziennymi dodatkami czy sałatki z dodatkiem składników, których nierzadko używa się w Japonii. Istotne jest to, że kuchnia wafu – w zależności od regionu czy kultury kulinarnej – wyglądać może bardzo różnie. W Stanach Zjednoczonych popularnym daniem wpisującym się w ten trend będzie burger z mięsem przygotowanym często w Japonii, zaś we Włoszech – tradycyjne makarony z dodatkami charakterystycznymi dla japońskiej kultury kulinarnej.