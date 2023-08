Pierwsze na świecie lody waniliowe na bazie plastiku. Przełom w gastronomii?

Lody na bazie plastiku Eleonory Ortolani są jednocześnie pierwszym na świecie tego rodzaju produktem żywnościowym. Nie jest to pierwszy tego rodzaju eksperyment, jednak nikomu jak dotąd nie udało się stworzyć takiego produktu.

Jak powstały lody na bazie plastiku z recyklingu?

Inspiracją do podjęcia próby przerobienia plastiku na jedzenie były dla Ortolani pewne gatunki bezkręgowców i bakterii. Niedawno okazało się, że są one w stanie strawić plastik, rozkładając go na prostsze substancje.

Ortolani wysnuła hipotezę, że odpowiednio przetwarzając plastik w warunkach laboratoryjnych, teoretycznie możliwe będzie stworzenie z niego nawet czegoś tak nieprawdopodobnego jak jedzenie, które mogą spożywać ludzie. Wynik jej eksperymentu udowodnił, że najprawdopodobniej miała rację.

Jak konkretnie powstały lody na bazie plastiku? Do ich wyprodukowania Ortolani wykorzystała niewielką ilość plastiku pochodzącego z recyklingu. Następnie, we współpracy z naukowcami z London Metropolitan University i Uniwersytetu w Edynburgu w laboratorium rozłożono molekuły plastiku na prostsze substancje. Posłużono się do tego zmodyfikowanymi genetycznie bakteriami.

W kolejnym kroku z substancji tych stworzono wanilinę, która ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Wanilina odpowiada za smak i aromat wanilii w wielu produktach, między innymi w słodyczach, wypiekach — i oczywiście w lodach. Substancja ta jest też powszechnie dostępna w sklepach jako tańszy zamiennik naturalnej wanilii.