Bill Gates poleca książki do przeczytania w święta. AI, JFK i ikona sportu

Bill Gates regularnie publikuje na swoim blogu listy książek, które jego zdaniem są warte przeczytania. Tradycją stało się, że swoimi rekomendacjami dzieli się przed wakacjami i przed świętami Bożego Narodzenia. Tym razem twórca firmy Microsoft wybrał pięć tytułów, które jego zdaniem świetnie sprawdzą się w okresie świątecznym. Gates zapewnia, że lektura tych książek umili czas spędzony w gronie najbliższych.

Bill Gates poleca książki do przeczytania w święta

Na blogu Billa Gatesa pojawiły się propozycje lektur na tegoroczny okres świąteczny. Choć twórca Microsoftu nie napisał tego wprost, książki ten mogą być dobrym pomysłem na prezent – oczywiście w zależności od zainteresowań obdarowywanej osoby.

Pierwsza książka, jaką poleca Bill Gates to „An Unfinished Love Story” (ang. „Niedokończona historia miłosna”) i jest to autobiografia pisarki Doris Kearns Goodwin. Prywatnie Goodwin była żoną Richarda Naradofa Goodwina, nieżyjącego już eksperta do spraw polityki i autora treści przemówień prezydentów Johna F. Kennedy'ego i Lyndona B. Johnsona.