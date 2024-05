Bill Gates pokazał, jakie książki czyta. Wojna, szpiedzy i sztuczna inteligencja

Głównym bohaterem powieści jest szef fikcyjnej grupy Slough House działającej w ramach MI5, brytyjskiej służby bezpieczeństwa. Gates opisuje go jako (pozornie) całkowitą antytezę Jamesa Bonda. To niezdarny alkoholik, który jednak w pewnym momencie zaskakuje widza swoimi umiejętnościami.

Gates poleca przy okazji serialową adaptację powieści z Garrym Oldmanem w roli szefa Slough House. Zdaniem biznesmena produkcja oferuje podobne emocje, co książka.

Kolejną książką, którą poleca Gates, jest powieść „Kobiety” Kristin Hannah. Opowiada ona historię amerykańskich pielęgniarek, które pracowały na frontach wojny w Wietnamie, a które po powrocie do USA musiały zmierzyć się z trudną sytuacją panującą wówczas w ich kraju.

Co czyta Bill Gates?

Trzecia pozycja na liście Gatesa to książka Chrisa Andersona pod tytułem „Infectious Generosity” (ang. „Zaraźliwa hojność”), która nie doczekała się jeszcze polskiego przekład. Jej autor opisuje sposób, w jaki internet może pomóc w szerzeniu działalności prospołecznej — zarówno przez osoby prywatne, jak i rządy państw i przedsiębiorstwa. „Nie chodzi tylko o rozdawanie pieniędzy” — zdradza ideę Andersona Bill Gates.

Kolejna książka to „Brave New Words” (ang. „Nowe, wspaniałe światy”) Sala Khana, założyciela organizacji Khan Academy, którego Gates osobiście bardzo ceni. Autor przedstawia w książce swoją wizję pozytywnego wpływu sztucznej inteligencji na sferę edukacji.

Ostatnia książka — „How to Know a Person” (ang. „Jak poznać osobę”) Davida Brooksa — to praktyczny poradnik. Autor opisuje w nim metodę „głośnego słuchania”, mającą uczynić rozmowę z drugim człowiekiem bardziej wartościową, a co za tym idzie — pozwalającą nawiązać z nim głębszą relację.