Chęć wypoczynku z dala od cywilizacji nie jest nowością, a rynek usług turystycznych odpowiada na to zapotrzebowanie klientów z różnych grup społecznych – również tych najbardziej zamożnych. Ostatnio wyraźnie przybywa luksusowych hoteli zlokalizowanych w nieoczywistych miejscach – na pustyniach. Obiekty „pośrodku niczego” przyciągają coraz większe grono zmęczonych szybkim tempem życia gości, którzy mogą sobie pozwolić na duże wydatki na wakacje.

Reklama Reklama

Luksus na odludziu. Rośnie popularność pustynnych hoteli

Cisza i spokój, a do tego widok na pustkowie i pięciogwiazdkowe usługi i udogodnienia – to właśnie w taki sposób chcą spędzać wolny czas zamożni urlopowicze. Zdaniem ekspertów z takich portali jak Bloomberg czy Condé Nast Traveller pustynne hotele to aktualnie jeden z najważniejszych trendów w obszarze luksusowej turystyki.

Tak zlokalizowanych ośrodków spa, glampingów czy willi przybywa na całym świecie – od rozległych równin amerykańskiego Południowego Zachodu aż po pustynie Półwyspu Arabskiego. Goście pustynnych hoteli mogą się w nich wyciszyć, zwolnić tempo, zbliżyć się do natury i kontemplować jej surowe piękno.

Z oczywistych względów takich miejsc jest szczególnie dużo na Bliskim Wschodzie. Wśród nich można wymienić chociażby kompleksy Habitas AlUla, Banyan Tree AlUla, Six Senses Southern Dunes, Desert Rock w Arabii Saudyjskiej czy The Qasr Al Sarab w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Maroku z kolei działają na przykład hotele Kasbah Tamadot w Górach Atlas i Dar Ahlam, znajdujący się na pustyni na południe od masywu.

Hoteli na odludziu nie brakuje też za oceanem. W USA jednym z ulubionych pustynnych obiektów zamożnych urlopowiczów jest Amangiri w Utah, dwa kolejne to resorty Folly Mojave i Reset na pustyni Mojave. Jednym z bardziej znanych hoteli w Ameryce Południowej jest z kolei Tierra Atacama – na pustyni Atacama w Chile.

Odludne hotele powstają na pustyniach na całym świecie

Wszystkie te miejsca są zwykle trudno dostępne – można się do nich dostać jedynie autem z napędem 4X4 albo z powietrza. Często trudno też zauważyć je z daleka: kolory i naturalne materiały, z których budowane są fasady budynków, nawiązują do kolorystyki otaczających je piasków i skał, a ich dyskretna architektura niemal organicznie zespala się z topografią terenu.

Na co mogą liczyć goście pustynnych hoteli? Oprócz spokoju i prywatności ośrodki te oferują wszystko, czego mógłby oczekiwać gość pięciogwiazdkowego hotelu. Jednocześnie oferta rozrywek skupia się na prostocie, a nie na luksusie w tradycyjnym rozumieniu.

W hotelowych spa można skorzystać z sauny, basenu, sesji jogi czy personalizowanych rytuałów pielęgnacyjnych. Wiele hoteli ma specjalne platformy do oglądania wschodów i zachodów słońca. Niektóre ośrodki oferują takie rozrywki jak zwiedzanie pobliskich stanowisk archeologicznych, wycieczki na pustynię z przewodnikiem, loty balonem, sandboarding czyli jazdę na desce na piaszczystych wydmach lub w przypadku hoteli na Bliskim Wschodzie – przejażdżki na wielbłądach.

Proekologiczna jest nie tylko architektura pustynnych hoteli, ale też technologie, w które je wyposażono. Wiele z tych obiektów w 100 proc. zasila energia słoneczna, często na miejscu prowadzi się też recykling wody.

Hotele na pustyniach oferują luksus dla swoich gości, same w sobie jednak nie są szczególnie kosztowną inwestycją – właśnie ze względu na naturalne możliwości funkcjonowania w zrównoważony sposób. Zdaniem ekspertów to kolejny powód, dla którego w kolejnych latach hoteli tego typu będzie przybywać w odludnych zakątkach świata.