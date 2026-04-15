W ostatnich latach branża dóbr luksusowych wyraźnie wyhamowała. Korzystają na tym właściciele luksusowych hoteli – ale tylko ci, którzy potrafią skroić swoją ofertę idealnie na miarę specyficznych potrzeb nowego pokolenia gości, którzy pragną przeżyć wyjątkowe doświadczenia.

Zamożni klienci są znudzeni dobrami luksusowymi

Branża luksusowa mierzy się z poważnym kryzysem, na który wpływ ma między innymi spadek popytu w Chinach, ale też zawirowania wywołane przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Jednocześnie jednak następuje zmiana w myśleniu o tym, czym jest dzisiaj luksus. Wielu ekspertów wskazuje, że ciężar przesuwa się z dóbr luksusowych na unikatowe doświadczenia i przeżycia, mniej materialne, ale bardziej zapadające w pamięć.

Zjawisko to dotyczy także zamożnych klientów i klientek. Na tej zmianie korzysta segment luksusowych hoteli, ta branża od dawna stara się oferować unikatowe doświadczenia, które pozwalają gościom poczuć się wyjątkowo.

Zwraca na to uwagę Laurent Kleitman, prezes sieci Mandarin Oriental, mającej 45 hoteli na całym świecie, który udzielił wywiadu brytyjskiemu „Timesowi”. Rozmowa w dużej mierze dotyczy sytuacji firmy, którą kieruje Kleitman, ale pojawia się też sporo wątków, które wskazują zmianę, która ma miejsce w segmencie dóbr luksusowych. „Pojęcie luksusu się zmienia. Skórzana torebka pozostaje jedynie torebką. Kolejny kupiony produkt tego rodzaju jest mniej interesujący niż poprzedni” – przekonuje Kleitman.

Segment luksusowych hoteli wychodzi z kryzysu na rynku dóbr luksusowych obronną ręką dlatego, że jest w stanie zaoferować gościom najwyższą jakość obsługi i doświadczenia, które ci ostatni zapamiętają na długo – i z tego powodu będą wracać po kolejne. Okazuje się, że dla coraz większej liczby osób zamożnych to ważniejsze niż kolejny produkt luksusowy.

Prezes Mandarin Oriental dodaje, że dla najbogatszych konsumentów cena nie gra roli. Zadaniem pracowników hotelu jest natomiast sprawienie, aby goście nie zastanawiali się nad ceną, a jedynie nad jakością swojego pobytu. „Nigdy nie chodzi o cenę, zawsze chodzi o jakość. Kluczowe jest doświadczenie i wspomnienia z pobytu, a także to, jak to wszystko zostało przygotowane. Jeśli pojawia się dyskusja na temat ceny, to oznacza, że coś poszło nie tak” – podkreśla Kleitman.

„Jesteśmy najlepsi w relacjach międzyludzkich. Nasi stali goście witają i pozdrawiają naszych pracowników, a nie na odwrót” – przekonuje Kleitman. „W hotelu co milisekundę może się wydarzyć jakaś kryzysowa sytuacja. Naszym zadaniem jest sprawienie, by wszystko przebiegło gładko i po cichu – bez stresu, bez krzyku, bez problemów” – dodaje.

Nowa definicja luksusu. Doświadczenia zamiast produktów

O tym, że dysponujący zasobnymi portfelami konsumenci coraz bardziej doceniają doświadczenia niż przedmioty, pisaliśmy wielokrotnie na łamach „Sukcesu”. Liczby mówią same za siebie, a tych dostarcza szereg raportów, które cytowaliśmy.

Z ubiegłorocznego wspólnego raportu firmy Bain & Company i włoskiego stowarzyszenia firm działających w branży luksusowej Altagamma wynika, że od marek z górnej półki odwróciło się około 50 milionów klientów na całym świecie. Przełożyło się to na spadek wartości globalnego rynku wyrobów i usług luksusowych o trzy procent.

Z powyższymi danymi idą w parze wnioski z opublikowanego również w ubiegłym roku raportu szwajcarskiego banku Julius Baer pod tytułem „Global Wealth and Lifestyle Report 2025”. Wynika z niego, że coraz większy odsetek najzamożniejszych klientów chce wydawać pieniądze na luksusowe doświadczenia.

Około 50 procent respondentów przyznało, że chcą jak najczęściej podróżować i poznawać nowe kultury. Co istotne, choć to nie powinno dziwić, zamożnych klientów nie martwią rosnące ceny biletów lotniczych w klasie biznes.

Za całe zjawisko odpowiada przede wszystkim młode pokolenie zamożnych konsumentów, dla których relacja ceny do jakości jest szczególnie istotna, a także którzy chcą dzielić się swoim życiem w mediach społecznościowych. Wartość widzą przede wszystkim w niezapomnianych przeżyciach, które są w stanie dostarczyć im ekskluzywne hotele w najbardziej urokliwych zakątkach naszego globu.