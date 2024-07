Warszawski wieżowiec Varso Tower powalczy o główną nagrodę w International High-Rise Award 2024/25 – jednym z najważniejszych konkursów architektonicznych. Ten najwyższy w Europie wieżowiec dostał się do finału konkursu wraz z 30 innymi tego typu obiektami z kilkunastu krajów z całego świata.

Warszawa: Varso Tower w konkursie International High-Rise Award 2024/25

International High-Rise Award 2024/25 to organizowany co dwa lata od 2004 roku konkurs nagradzający najlepsze projekty wieżowców z całego świata. Organizatorami konkursu są: Niemieckie Muzeum Architektury, miasto Frankfurt nad Menem oraz DekaBank.

W tegorocznej, 11. już edycji konkursu wyselekcjonowano wstępnie ponad tysiąc nowych wieżowców z całego świata, do finału dostało się 31 obiektów. Pochodzą one z 13 krajów rozsianych na pięciu kontynentach.

Jednym z nominowanych do finału obiektów jest warszawski wieżowiec Varso Tower, którego autorami są architekci z renomowanej londyńskiej pracowni Foster + Partners. Oprócz niego do finału dostały się takie obiekty jak nowojorskie The Spiral i Central Park Tower, Tours Duo z Paryża czy One Za’abeel Tower z Dubaju.